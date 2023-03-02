الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. الهئة القومية للتأمين: 15% زيادة في المعاشات اعتبارًا من أبريل

معاشات
معاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أبريل المقبل، بدلا من  يوليو، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتسفيد من الزيادة أكثر من 10.8 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.

زيادة المعاشات 15%

وأوضحت في بيان لها، أن من يتقاضى 2000 جنيه معاش، سيرتفع معاشه بعد الزيادة لـ2300، كذلك من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضي بعد الزيادة 3450 جنيهًا، ومن يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600، أما من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيهًا، ومن يتقاضى 6000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيه.

 

زيادة المعاشات من 2015 حتى 2022

وبلغت نسبة الزيادة في المعاشات منذ 2015 وحتى 2022 أكثر من 152%.

وتواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف معاشات مارس بالمنحة الاستثنائية التي قد تصل إلى 300 جنيه، لليوم الثاني على التوالي.

صرف المعاشات

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف المعاشات يتم من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنها ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، ومنافذ البريد المنتشرة في المحافظات، ومحافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، أيضًا البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير»، كذلك بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغ 10 ملايين و885 ألفا و757 شخصا حتى فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 9 ألاف و480 منفذًا، وبلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليونا و288 ألفا و762 شخصًا.

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