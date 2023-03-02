الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تكريم ذكرى البابا الفخري بينيدكتوس السادس عشر

تكريم ذكرى البابا
تكريم ذكرى البابا الفخري بينيدكتوس السادس عشر

أقامت جامعة سيّدة اللويزة ذوق مصبح، لقاء تحت عنوان: "تكريم ذكرى وإرث البابا الفخري بينيدكتوس السادس عشر"، في قاعة عصام فارس – حرم الجامعة.

حضَره النائب البطريركي صاحب السيادة المطران أنطوان عوكر ممثلاً غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى مؤسّس جامعة سيّدة اللويزة، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، صاحب السيادة المطران جورج بقعوني ممثلاً غبطة البطريرك يوسف العبسيّ الكلي الطوبى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، صاحب السيادة المطران مارماتياس شارل مراد ممثلاً غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبى بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الرئيس العام للرهبانيَّة المارونيَّة المريميَّة الآباتي بيار نجم، رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري، رئيس مجلس الأمناء صاحب المعالي الدكتور زياد بارود، وبمشاركة أصحاب السيادة الأساقفة، والرؤساء العامين والرئيسات العامات ومُمثّليهم، والكهنة والراهبات، ووجوه اجتماعيَّة وثقافيَّة، فضلاً عن أسرة الجامعة.

واستُهلّ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، من ثمَّ كان لرئيس جامعة سيّدة اللويزة الاب بشارة الخوري كلمة رحب فيها بالحضور قائلاً: " إنَّها محطّة تدعونا إلى التأمل والصلاة، ونحن متواجدون هنا لنكرّم بنديكتوس السادس عشر في حياته وعمله وفي الذكرى الأربعين على وفاته، والذي أظهر قيادةً فكريةً رشيدةً وحكمةً وأرشد الكنيسة الكاثوليكية ."

ثمَّ أكمل الأب الخوري: "نرحّب اليوم بالسفير الجديد الذي يحمل معه اختبارًا ورؤيةً متجدّدين للبنان وللكنيسة الكاثوليكيَّة في العالم".

وأضاف:"معًا، يمكننا كأسرة إيمان وتعليم التغلب على العقبات التي تواجهنا وتحويل عالمنا إلى مكان أفضل وأكثر عدلاً للجميع".

ختم الأب الرئيس: "بالنسبة لتاريخ تأسيس كرسي بنديكتوس السادس عشر هنا في جامعة سيّدة اللويزة، فإنني ملتزم بتنمية ومواصلة هذا العمل كجزء لا يتجزّأ من رسالتنا لخدمة شبيبة لبنان".

كما أشار الدكتور أدوار علم، مدير كرسي بينيدكتوس السادس عشر الى أنّه:" تمكن هذا الكرسي من النمو والتطور بفضل الدعم القوي والحماسة اللذين اكتسبهما من قَبِل، والدعم الذي يتلقاه الآن من إدارة الجامعة".

فأكمل: "مع مرور الوقت، تطوّر هذا المكتب شيئاً فشيئاً، بالرغم من الصّعاب والتحديات التي واجهته، ليستطيع أن يتقدّم خطوة إضافية نحو المستقبل، وأخذ القرارات الصحيحة لإستمرارٍ يدومُ طويلاً".

وأشاد السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا بإستضافة الجامعة له، وذكر في بحر كلامه حياة البابا بينيدكتوس، هو الذي عاش في خدمة المسيح، وسار كإنجيل حيّ مطبّقاً تعاليم الكنيسة".

في السياق، جرى نقاش حول أفكار البابا ومفاهيمه، حتى اختتم اللقاء بتقديم الأب الخوري هدية تذكاريَّة للسفير البابوي، تمثل وجه العذراء مريم، الملتحم مع صلابة الإيمان، تتّكىء عليه جامعة سيّدة اللويزة السائرة في مشوار رسالتها، حاملة راية فرح الحقيقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

بلاغ يتهم طليق أيتن عامر بالتعدي عليها داخل فيلتها بالشيخ زايد

تفاعل كبير مع بروموهات مسلسلات رمضان: شكرًا لـ«المتحدة» لإعادة زمن الأعمال الضخمة

«أبوالعينين»: قرارات الرئيس اليوم تأكيد على انحيازه الدائم لمحدودى الدخل

«الغرف التجارية»: قرارات السيسي انتصار جديد لمحدودي الدخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل