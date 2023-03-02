نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، يرافقه الدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، المدينة الجامعية للطالبات، موجهًا بضرورة وجود المشرفات مع الطالبات والاستماع إليهن في أي وقت.

وطالب "فكري" بضرورة التوسع في توفير أماكن لتوزيع وجبات الطعام بسهولة ويسر على كل الطالبات بالشكل المناسب، ووعد بحل جميع المشاكل التي تواجه الطالبات، كما وعد بتوفير أماكن استقبال داخل المباني بالتنسيق مع الشئون الهندسية.

وأعلن نائب رئيس الجامعة أنه بصدد التجهيز لعقد ندوات ثقافية مشيرًا بأن مكتبه مفتوح لتلقى مقترحات الطالبات والتواصل المباشر معهن في أي وقت.

وتحدث الدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، مع الطالبات، مؤكدًا على أهمية الوعي في بناء الوطن والارتقاء به، وحذر جانب من الانسياق وراء الشائعات التي تثار بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن مثيري الشائعات يسعون إلى الهدم لا البناء.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الأستاذة هبة عبد الله، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، والأستاذة منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

فى سياق متصل، استقبل فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفد من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف.

وقام رئيس الجامعة بالتحاور مع الطلاب والطالبات مشيدًا بمستواهم العلمي من خلال طرح الأسئلة على بعضهم، فقام طالب بالإجابة، فقبله فضيلة رئيس الجامعة، ومنحه مكافأة مالية وهدية تذكارية؛ تأكيدًا على قيمة العلم والقراءة في رقي المجتمعات والنهوض بها، وتم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

أعقب ذلك توجه الطلاب إلى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وكان في استقبالهم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجيه منصور، مدير وحدة التعليم الطبي التكاملي، بمرافقة الأستاذ عادل بكر، مدير رعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذ إيهاب سيد، مدير رعاية الطلاب بالكلية، وبدأت الزيارة بالترحيب بالطلاب، ثم حضور الطلاب مناقشة رسالة (دكتوراه) بالكلية، وتم تعريف الطلاب بالكلية، وأنها كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد، كما تم التعريف بالأقسام العلمية المختلفة بكلية الطب، والتعريف بقيادات كلية الطب أعلامها في مختلف التخصصات الطبية، وتم تفقد قاعات المحاضرات، ومشاهدة متحف التشريح المتميز الذي تتميز به كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعبر الطلاب والطالبات من المعاهد الأزهرية ببني سويف عن سعادتهم بهذه الزيارة المتميزة إلى قلعة العلم والعلماء جامعة الأزهر ولقاء رئيس الجامعة، إضافة إلى زيارة تفقدية إلى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.