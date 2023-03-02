الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. «حكاوي القهاوي» في مزارع الإسماعيلية مع الشيخ سالم والست حليمة

الإعلامية رشا الجمّال
الإعلامية رشا الجمّال

تستعرض الإعلامية رشا الجمّال، جولة داخل مزارع الإسماعيلية، خلال أحدث حلقات برنامج "حكاوي القهاوي"، اليوم الخميس، على قناة "الحياة" في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

في أحضان الطبيعة بالإسماعيلية، تلتقي الإعلامية رشا الجمال بالشيخ سالم، أحد أشهر أصحاب مزارع النخيل، ومحكّم الجلسات العرفية بالمدينة الساحرة، ليتحدث عن أشهر أنواع شتلات النخيل المنتشرة فى المحافظة تحديدا، وبين مزارع مصر بشكل عام، متناولا كيفية الاهتمام بهذه الشجرة الطيبة التي ورد ذكرها وذكر فوائدها العظيمة في القرءان الكريم، وأكثر الأنواع تداولا وإنتاجا في مزرعته.

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وتلتقي "الجمّال" في الفقرة الثانية من الحلقة، بالست حليمة، والدة الشيخ سالم، والمقيمة معه بالمزرعة منذ أكثر من ثلاثين عاما، ترعى الأرض، وتشرف على العمال والفلاحين ومربي المواشي بمزرعتها الممتدة، تساعدها في ذلك إحدي بناتها وبعض الأحفاد.

كما يتناول الشيخ سالم ما يحدث فى الجلسات العرفية وكيفية الوصول إلى حلول ملزمة للطرفين، وحرر بها عقود تحول دون تكرار الأزمة.

الاسماعيلى الاسماعيل الإعلامية رشا الجمال الثانى الثانية الج الجل الجلس

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