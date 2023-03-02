سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة الجديدة في جميع محطات الوقود

سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين، وذلك بعد إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار، وبدأت جميع محطات الوقود حاليا بتنفيذ القرار.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة، وتحديداً أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 2023.

سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة

8.75 جنيه للتر البنزين (80)، وسعر 10.25 جنيه للتر البنزين (92) ومبلغ 11.50 جنيه للتر البنزين (95)، وسعر بيع طن المازوت وذلك لغير استخدامات الكهرباء والمخابز لكي يصبح بمبلغ 6000 جنيه للطن الواحد، وتثبيت أسعار بيع السولار عند مبلغ 7.25 جنيه للتر، وتثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء وكافة الصناعات الغذائية.

- وتم زيادة غاز التموين للسيارات لكي يصبح 4.50 جنيه/ متر.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 2023

سعر البنزين بعد قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر صباح اليوم 2 مارس 2023 ويتم تطبيقه حاليا في كافة محطات البنزين في القاهرة والمحافظات وهي:

- أسعار البنزين 80 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر 8.75 جنيه.

- أسعار البنزين 92 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر 10.25 جنيه.

- أسعار البنزين 95 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر بـ 11.50 جنيه.

وباجتماعها السابق في شهر أكتوبر الماضي، قامت لجنة التسعير التلقائي بتقرير تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بكافة أنواعه الثلاثة في الأسواق المحلية عند مبلغ 8.00 جنيه للتر لبنزين ( 80 )، وعند مبلغ 9.25 جنيه للتر لبنزين (92 ) وعند مبلغ 10.75 جنيه للتر لبنزين ( 95) وعند مبلغ 7.25 جنيه للتر للسولار، وأسعار بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء وأيضا المخابز عند مبلغ 5000 جنيه للطن.