الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة الجديدة في جميع محطات الوقود

البنزين
البنزين

سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين، وذلك بعد إعلان لجنة تسعير المنتجات البترولية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار، وبدأت جميع محطات الوقود حاليا بتنفيذ القرار.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة، وتحديداً أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 2023.

سعر لتر البنزين اليوم بعد الزيادة

8.75 جنيه للتر البنزين (80)، وسعر 10.25 جنيه للتر البنزين (92) ومبلغ 11.50 جنيه للتر البنزين (95)، وسعر بيع طن المازوت وذلك لغير استخدامات الكهرباء والمخابز لكي يصبح بمبلغ 6000 جنيه للطن الواحد، وتثبيت أسعار بيع السولار عند مبلغ 7.25 جنيه للتر، وتثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء وكافة الصناعات الغذائية.

- وتم زيادة غاز التموين للسيارات لكي يصبح 4.50 جنيه/ متر.

أسعار البنزين القديمة والجديدة في مصر

لو فاتك التريند| تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور.. ومباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

 

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 2023

سعر البنزين بعد قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر صباح اليوم 2 مارس 2023 ويتم تطبيقه حاليا في كافة محطات البنزين في القاهرة والمحافظات وهي:

- أسعار البنزين 80 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر 8.75 جنيه.

- أسعار البنزين 92 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر 10.25 جنيه.

- أسعار البنزين 95 بعد الزيادة أصبح سعر اللتر بـ 11.50 جنيه.

وباجتماعها السابق في شهر أكتوبر الماضي، قامت لجنة التسعير التلقائي بتقرير تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بكافة أنواعه الثلاثة في الأسواق المحلية عند مبلغ 8.00 جنيه للتر لبنزين ( 80 )، وعند مبلغ 9.25 جنيه للتر لبنزين (92 ) وعند مبلغ 10.75 جنيه للتر لبنزين ( 95)  وعند مبلغ 7.25 جنيه للتر للسولار، وأسعار بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء وأيضا المخابز عند مبلغ 5000 جنيه للطن.

سعر لتر البنزين اليوم سعر لتر البنزين البنزين اسعار البنزين الجديدة أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل

الرئيس السيسى يوجه بإعداد حزمة عاجلة لتحسين الدخول

الرئيس السيسى يوجه برفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى

الرئيس السيسى يوجه بزيادة فئات «تكافل وكرامة» 25%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل