لو فاتك التريند| تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور.. ومباراة الزمالك ضد الترجى التونسى

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.

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أحمد سعد وبهاء سلطان الأعلى استماعًا فى توب أنغامى لشهر فبراير

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر فبراير فى كل من: مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

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رسميًا.. مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي على ملعب برج العرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن إقامة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد "برج العرب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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أسعار البنزين القديمة والجديدة فى مصر

منذ بداية الساعات الأولى الصباحية، أعلنت لجنة التسعير التلقائي بالمنتجات البترولية عن رفع أسعار البنزين وتثبيت أسعار السولار بداية من الساعة الثانية في صباح اليوم، وكثر التساؤل عن أسعار البنزين القديمة والجديدة عبر جوجل.

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البورصة تخسر 11 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

دفعت المبيعات العشوائية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية أسهمًا نحو الهبوط الواضح، في ختام تعاملات اليوم الخميس، رغم المشتريات القوية التي نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

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وزارة البترول: لا زيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

قالت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استقرت على عدم المساس بأسعار أسطوانة الغاز المنزلي، وأن سعر أسطوانة الغاز المنزلي ثابتة.

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