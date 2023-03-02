الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تنظم صالون سياسي حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، صالون سياسي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

ويناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها ما هي وثيقة ملكية الدولة ولماذا تم أصدارها وما هي أهميتها، وهل تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي بشكل كامل مستقبلًا أم أن هناك ضرورة للتواجد الاقتصادي في بعض القطاعات؟.

يدير الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مصطفى ابوزيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي النائبة نشوي الشريف المنتدى الاقتصادي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين سياسة ملكية الدولة

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وائل لطفي

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