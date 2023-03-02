ضمن «مبادرة 100مليون شجرة».. زراعة 52 ألف شجرة بأحياء الإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بزيادة المسطحات الخضراء في نطاق أحياء المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، مُشددًا على إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وكلّف المحافظ رئيس الإدارة العامة للحدائق المركزية اللواء أشرف بدران بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وفي هذا الصدد، تم زراعة 52688 شجرة (مثمرة وغير مثمرة) منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وخلال الأسبوع الثامن والعشرين من بداية المبادرة تم زراعة 1617 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث قامت إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وأكد الشريف، أنه خلال الأسبوع الثامن والعشرون تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق حي العجمي وحى وسط، وزراعة 1107 من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حى المنتزة ثان.

وتم زراعة 510 من الشجيرات والأشجار المثمرة مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى ، فضلًا عن زراعة 48 نخلة بردتشارديا فى لوران طريق الكورنيش بنطاق حى شرق، كما تم زراعة 5نخلة بردتشارديا بنطاق حى غرب بحديقة بشاير الخير 3.

مبادرة 100مليون شجرة

مبادرة 100مليون شجرة