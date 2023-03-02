مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق بمنطقة مصر الجديدة صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنها فارقت الحياة أثناء تلقيها الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.