الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى لشباب المتطوعين بالمنيا: فخورين بيكم والمنظر بقى جميل بسببكم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للمتطوعين بالعمل الخيري بمحافظة المنيا، قائلًا: "صباح الخير اليوم جميل جدًا.. متشكرين صحيح، أنا بشكركم على الجهد ودي حاجة تفرح وتشرف".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، اليوم الخميس: "دي حاجة تسعد ومفروض تكونوا سعيدين وفخورين لأننا سعداء وفخورين بالعمل التطوعي الذي تقدموه".

وتابع: "متحرموش بقية شباب المحافظة وحتى الشباب الصغير فهموهم إن ده جميل أوي إننا نعمل حاجة حلوة لبلدنا".

وواصل: "شايفين المنظر جميل بيكم، دي تالت مرة أدخل محافظات مصر وألاقي شبابها بالمنظر ده وكل محافظة بتقدم شبابها، ونقدر نعمل أكتر من كدة ومتشكر باسمي وباسم كل المصريين وباسم مصر".

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المنيا، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

الرئيس السيسي المنيا افتتاحات المنيا المتطوعين التحالف الوطني

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