الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حملة غلق وتشميع وإزالة إشغالات بمدينة العبور

صوره من الحدث
صوره من الحدث

وجه المهندس أحمد رشاد، رئيس مدينة العبور، بعدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها فور رصدها وتنفيذ القانون بكل حزم، حفاظا على هيبة الدولة وحفاظا على الواجهة الحضارية والانضباط الأمني والمعماري للمدينة.

وفي السياق، قام المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية، بتشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات وإعادة الشيء لأصله. 

وأوضح المهندس السيد آمين، أن الحملة أسفرت الحملة على تنفيذ القيام بإزالة فورية لمباني مخالفة زيادة في النسبة البنائية لغرف سطح بالقطعة رقم (٦) بلوك (١٨٠٥٠) بالحي التاسع.

كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء لبعض القطع المخالفة بالحي الثالث وهما. 
 قطعة رقم(١١) بلوك(٢٨٠٣٦) لاستغلال الدور الأرضي أكاديمية تعليمية. 
قطعة رقم(٣)بلوك(٢٨٠٣٢) لاستغلال البدروم مصنع آيس كريم. 
قطعة رقم (٣) بلوك (٢٨٠١٠) لاستغلال البدروم مخزن مواد غذائيّة. 
قطعة رقم(٣) بلوك (٢٨٠٠٣) لاستغلال البدروم مخزن. 

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينه العبور، أن هذه الأنشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله تلك القطع ومخالفة لشروط التراخيص.

واستكمل الحملة رفع الاشغالات والباعة الجائلين  
١-الطريق الرئيسي للمدينة ، 

٢-الحي الأول. 
٣-ميدان الروضة.

٤-حي الشباب والطريق الرئيسي للحي، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. 

شميع تصحيح اوضاع المخالفات السحب العبور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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