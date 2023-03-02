تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة متعفنة بالتجمع

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة فتاة متوفاة بجرعة مخدرات زائدة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الاول، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة.

وكشفت المناظرة الأولية أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 25 عاماً ، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

بدورها كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتحفظ علي الجثة ووضعها تحت تصرفها داخل مشرحة زينهم، لحين ورود تقرير الصفة الطب الشرعى

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفاة مختفية منذ 10 أيام، وعثر علي جثتها متعفنة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده ورود بلاغ بوجود رائحة كريهة منبعثة من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم كسر الباب وعثر على جثة ر س، 25 سنة، مستلقاة على السرير وفي حالة تعفن تام بسبب مرور 10 أيام على وفاتها وعثر بجوارها على هيروين وحشيش، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة متزوجة وتبين إختفاء زوجها منذ 10 أيام كما تبين أن والدها حرر محضر بغيابها بقسم شرطة التجمع الأول.

وأضافت التحريات أن المتوفاة سبق حجزها بمصحة لعلاج الإدمان ورجحت التحريات الأولية وفاتها بجرعة مخدرات "اوفر دوس" ، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة كما يبحث فريق من رجال المباحث عن الزوج المختفي.

وتم نقل الجثة بإستخدام سيارة إسعاف إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.