الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة متعفنة بالتجمع

جثة
جثة

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة فتاة متوفاة بجرعة مخدرات زائدة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الاول، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة.

وكشفت المناظرة الأولية أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 25 عاماً ، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

بدورها كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتحفظ علي الجثة ووضعها تحت تصرفها داخل مشرحة زينهم، لحين ورود تقرير الصفة الطب الشرعى

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفاة  مختفية منذ 10 أيام، وعثر علي جثتها متعفنة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده ورود بلاغ بوجود رائحة كريهة منبعثة من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم كسر الباب وعثر على جثة ر س، 25 سنة، مستلقاة على السرير وفي حالة تعفن تام بسبب مرور 10 أيام على وفاتها  وعثر بجوارها على هيروين وحشيش، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة متزوجة وتبين إختفاء زوجها منذ 10 أيام كما تبين أن والدها حرر محضر بغيابها بقسم شرطة التجمع الأول.

وأضافت التحريات أن المتوفاة سبق حجزها بمصحة لعلاج الإدمان ورجحت التحريات الأولية وفاتها بجرعة مخدرات "اوفر دوس" ، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة كما يبحث فريق من رجال المباحث عن الزوج المختفي.

وتم نقل الجثة بإستخدام سيارة إسعاف إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

نيابة القاهرة الجديدة العثور علي جثة فتاة التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى المنيا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية

نيابة المعادى تحقق فى نحر وتقطيع جثة منجد على يد نقاش

مدينة المنيا الجديدة.. طفرة فى جميع القطاعات (فيديو)

السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور

وزير الاتصالات يبحث سبل التعاون مع مسئولى شركات تكنولوجية عالمية

محافظ الوادي الجديد: بدء تقديم خدمات الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)