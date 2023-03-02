نيابة المعادى تحقق فى نحر وتقطيع جثة منجد على يد نقاش

تباشر نيابة المعادي التحقيق في واقعة مقتل منجد على يد نقاش وتقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاسيتك وإلقائها في صندوق قمامة بسبب علاقة مع زوجة النقاش.

بداية تلك الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على أشلاء لشخص داخل أكياس بلاستيك ملقاة في صناديق القمامة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه يعمل منجدًا وكانت تربطه علاقة عاطفية بفتاة قام بخطبتها إلا أن تلك الزيجة لم تكتمل وانفصلا، وبعد فترة تزوجت الفتاة من نقاش وعندما علم خطيبها الأول (المنجد) جن جنونه وبدأ في التواصل معها من جديد إلا أن زوجها اكتشف تلك العلاقة فقام باستدراج المنجد لشقة مستأجرة بدعوة إتمام بعض الأعمال بها ثم قام بنحره وتقطيع جثته إلى أشلاء ووضع تلك الأجزاء داخل أجولة بلاستيك وألقى بها في أماكن متفرقة لإخفاء معالم جريمته إلى أن تم كشفها من قبل رجال المباحث وتم ضبطه وأداة الجريمة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لشرفه بعد علمه بعلاقة المجني عليه بزوجته.