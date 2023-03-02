تنظيم المؤتمر العلمي الأول ‏لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد

تنظم كلية الآداب جامعة الوادي الجديد المؤتمر العلمي الأول ‏لشباب الباحثين تحت عنوان "العلوم الإنسانية وقضايا ‏المجتمع .. رؤية مصر ٢٠٣٠"، وذلك في 7 مارس ‏‏2023 الجاري بقاعة المؤتمرات في كلية الطب البشري.

جاء ذلك تحت ‏رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة ‏الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب ‏رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ ‏الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور ‏مصطفى محمود رئيس المؤتمر.

ويأتي ذلك في إطار حرص ‏جامعة الوادي الجديد على النهوض بشبابها الباحثين ‏وتشجيعهم على البحث العلمي، وإعدادهم بوصفهم قادة ‏المستقبل‎.‎

وصرح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، بأن ‏البحث العلمي طريقة للوصول إلى المعرفة واكتشاف ما هو ‏جديد بالمجالات العلمية كافة، والإسهام في مساعدة الدولة في ‏التخلص من المشكلات والظواهر السلبية التي تعاني منها، لما ‏يتوصل إليه من نتائج دقيقة حول الظواهر وتقديم مقترحات ‏وحلول لمعالجتها، مضيفًا إلى أنه وسيلة هادفة تتيح للباحث ‏الفرصة للاعتماد على ذاته، من خلال اكتساب المعلومات ‏بنفسه‎.‎

ومن جهته، لفت الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر ‏ينطوي على العديد من المحاور والنقاط المهمة التي تعزز ‏جهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، ‏ومن أهمها تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في ‏البحث العلمي، والالتزام بضمان إجراء البحوث وفقًا لما هو ‏مناسب تحت المعايير الأخلاقية القانونية والمهنية‎ وأضاف الأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب أن الاستثمار في مجال البحث العلمي يؤدي إلى ‏زيادة القدرات المحلية الابتكارية التي تسهم في تطوير ‏الإنتاجية الوطنية.