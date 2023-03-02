تنظيم المؤتمر العلمي الأول لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد
تنظم كلية الآداب جامعة الوادي الجديد المؤتمر العلمي الأول لشباب الباحثين تحت عنوان "العلوم الإنسانية وقضايا المجتمع .. رؤية مصر ٢٠٣٠"، وذلك في 7 مارس 2023 الجاري بقاعة المؤتمرات في كلية الطب البشري.
جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود رئيس المؤتمر.
ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة الوادي الجديد على النهوض بشبابها الباحثين وتشجيعهم على البحث العلمي، وإعدادهم بوصفهم قادة المستقبل.
وصرح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، بأن البحث العلمي طريقة للوصول إلى المعرفة واكتشاف ما هو جديد بالمجالات العلمية كافة، والإسهام في مساعدة الدولة في التخلص من المشكلات والظواهر السلبية التي تعاني منها، لما يتوصل إليه من نتائج دقيقة حول الظواهر وتقديم مقترحات وحلول لمعالجتها، مضيفًا إلى أنه وسيلة هادفة تتيح للباحث الفرصة للاعتماد على ذاته، من خلال اكتساب المعلومات بنفسه.
ومن جهته، لفت الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر ينطوي على العديد من المحاور والنقاط المهمة التي تعزز جهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، ومن أهمها تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، والالتزام بضمان إجراء البحوث وفقًا لما هو مناسب تحت المعايير الأخلاقية القانونية والمهنية وأضاف الأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب أن الاستثمار في مجال البحث العلمي يؤدي إلى زيادة القدرات المحلية الابتكارية التي تسهم في تطوير الإنتاجية الوطنية.