الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح اليوم الخميس، البنك المركزي، أذون خزانة حكومية، بقيمة إجمالية تبلغ 43.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 20.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والطرح الثاني 23 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

2022-2023 أذون خزانة أدوات الدين أذون الخزانة البنك المركزي الدين الحكومى الطر الطرح الاول الموازنة العامة

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اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه

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