الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: ندرس الخطوات التالية بعد قرار بوتين تعليق المشاركة فى ستارت

نيد برايس
نيد برايس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تدرس الخطوات التالية مع روسيا بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليق المشاركة في معاهدة "ستارت الجديدة".

ووفقا لما نقلته  وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، فقد قال برايس،  حول ما إذا كانت روسيا قد أبلغت الولايات المتحدة رسميا بقرارها تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت": "أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك تبادل لمذكرة دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف برايس: "نعمل بشأن بناء مع روسيا حول الحد من التسلح وتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت غير مسؤول"، مشددا على أن واشنطن مستعدة "للاجتماع لبحث مخاوف كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطبيق ستارت".

وأوضح برايس: "نعمل على الحفاظ على المعاهدة، ونواصل حث موسكو على استئناف الامتثال الكامل للمعاهدة".

الرئيس الأوكرانى: جميع الجبهات تحت السيطرة

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في خطابه اليومي المسائي، إن جميع الجبهات تحت السيطرة الأوكرانية، إلا أن حدود الجبهات تعاني من هجمات روسية. 

ووفقاُ الوكالة رويترز، فقد أعلن  الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع على جبهات البلاد، مضيفاً أن الهجمات المدفعية الروسية على البلدات والقرى الواقعة خلف الجبهات في جنوب وشرق أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية.  

وأضاف: قد لا يكون الناس في الخطوط الأمامية، لكنهم ما زالوا في حالة حرب مباشرة، مشيرا الى  تحاول روسيا باستمرار تدمير كل ما لدى الناس، باستمرار وهذه ليست مبالغة، وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية تسعى جاهدة لاستخدام جهودها لاستعادة الأمن لأولئك الذين يتعين عليهم تحمل هذه الهجمات الروسية المستمرة. 

هذا وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية،  الأربعاء، مجموعة العشرين، بضرورة دعم صفقة الحبوب وتوسيعها واستدامتها.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان لها  أنه من الضروري أن تتحدث مجموعة العشرين عن استدامة وتوسيع نطاق مبادرة حبوب البحر الأسود.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يمكن تمديد اتفاق الحبوب، إذا تم أخذ مصالح روسيا في الاعتبار.

 

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وائل لطفي

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