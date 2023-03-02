الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبرزها ندوة «رواد المونتاج السينمائى فى مصر».. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

"رواد فن المونتاج السينمائي في مصر" واحدة من فعاليات وأنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية، التي ينظمها اليوم الخميس 2 مارس عبر مراكزه الإبداعية المختلفة.

ففي السادسة مساء، تحتضن سينما مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون المخرج أحمد درويش السينمائي، وتعقد هذا المساء تحت عنوان "رواد فن المونتاج السينمائي في مصر".

يشارك في الأمسية كل من: الدكتورة تماضر نجيب، والمونتير إميل بحري، والمونتير ألبير نجيب، ويدير الأمسية المخرج أحمد فؤاد درويش.

ــ حفل تخريج دفعة جديدة من مدرسة الإنشاد

في سياق متصل يحتضن مركز إبداع قطر الأمير طاز في السابعة مساء اليوم أيضا حفل تخريج الدفعات 13 و 14 ، 15، من خريجي مدرسة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي.

وفي الرابعة عصرا، تعقد بمركز طلعت حرب الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بحي السيدة نفيسة، أمسية طبية تحت عنوان “إنتاج التغذية فائقة القيمة الغذائية”، ويقدمها خبير التغذية الصحية الدكتور فوزي جمال. وتعقد الندوة في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وبالتعاون مع جمعية إيمحوتب الثقافية.

 

ــ افتتاح معرض التصوير الصحفي

وفي السادسة مساء، يفتتح بمركز الحرية للإبداع التابع  لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية معرضا جماعيا تحت عنوان “التصوير الصحفي”، ويقام بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية. يعقبه في السادسة والنصف حفل تكريم المشاركين في معرض "التصوير الصحفي".

 

ــ جريمة اختطاف نصف مليون فلاح مصري

كما تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في نفس التوقيت، السادسة والنصف مساء، بقاعة توفيق الحكيم أمسية ثقافية لمناقشة كتاب الدكتور محمد أبوالغار، والمعنون بـ“الفيلق المصري”.. جريمة اختطاف نصف مليون فلاح مصري في الحرب العالمية الأولي، يدير اللقاء ويناقش الكتاب ويقدمه الناقد الدكتور عماد درويش.

أبرزها ندوة رواد المونتاج السينمائي في مصر فعاليات صندوق التنمية الثقافية صالون أحمد فؤاد درويش مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة

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