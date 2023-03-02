الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصرى لحقوق المرأة» يشارك فى مناقشة تقرير مصر الخامس حول حالة حقوق الإنسان

فاعليات المركز المصري
فاعليات المركز المصري لحقوق المرأة

شارك المركز المصري لحقوق المرأة ممثلاً في نهاد أبو القمصان، رئيس مجلس الإدارة، بمداخلة حول حالة حقوق الإنسان ضمن مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للتقرير الدوري الخامس لجمهورية مصر العربية في دورتها رقم 137 بجنيف والتي تُعقد في الفترة من 27 فبراير – 24 مارس 2023، في إطار مناقشة مصر لتقرير حالة حقوق الإنسان.

 المركز المصري لحقوق المرأة

وتناولت نهاد أبو القمصان في كلمتها حالة حقوق النساء والأطفال في الوصول إلى العدالة ومواقع صناعة القرار والحماية من العنف المبني على النوع مع التركيز على التحديات التي تواجهنا في حماية حقوق النساء المدنية والسياسية والتي تأتي من قبل بعض المُدعيين بأنهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو نشطاء سياسيين.

 المركز المصري لحقوق المرأة

وجاءت المداخلة لتسليط الضوء على عدم وضوح المعايير أو الخطوط الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير وبين ما يعد جريمة عنف لاسيما ضد النساء والأطفال باستخدام النشر على الإنترنت، كما استعرضت الهجوم الإلكتروني ضد النساء في مواقع صناعة القرار بعنف لفظي وتنمر وإهانات شخصية وأسرية، أو نشر معلومات شخصية مُفصلة تُعرض حياة أصحابها و أسرهن وأطفالهن للخطر، والذي بدوره يشكل عنفاً مبنياً علي النوع ويجبر النساء آنذاك على الانسحاب من الحياة العامة.

وبالتالي نحن بحاجة لإزالة اللبس في هذه المساحة الرمادية؛ حتى لا يكون الحق في حرية الرأي وحرية تداول المعلومات أداة للاستخدام السياسي الذي يؤثر بالسلب على كلا من حقوق النساء وأداء منظومة العدالة.

 المركز المصري لحقوق المرأة

 

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