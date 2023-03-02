«ممنوع مرور الطلاب».. أول رد من أستاذ هندسة المنوفية على اللافتة المثيرة للجدل

تداول طلاب كلية هندسة جامعة المنوفية منشورًا عن لافتة موجودة على مكتب رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، أثارت جدلًا على كبير بعد أن نشرها الطلاب على صفحات التواصل الاجتماعي.

وحوت اللافتة المثيره للجدل و الموجودة على مكتب رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنوفية "إعلان هام لجميع الطلاب، ممنوع مرور الطلاب من أمام مكتب السيد الدكتور رئيس مجلس القسم منعًا للمسائلة القانونية".

وسادت حالة من الغضب عن نشر المنشور والذي يحمل محتوى الافتة، وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم عن السبب الذي يحمل رئيس القسم بكتابة تلك الورقة، وخاصة أنه مكان عام، ومن المفترض أن تكون المكاتب مفتوحه أمام الطلاب، ولاقت تلك اللافتة انتشارًا واسعًا على جروبات محافظة المنوفية بين الطلبة والطالبات .

وأكد الدكتور إسماعيل صقر، رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والتي وضعت الافتة أمام مكتبه، صحة الورقة ووجودها على مكتبه، وفسر ذلك أنه شأن داخلي وتنظيم للعمل، وتلك الطرقة مخصصة لأعضاء هيئة التدريس، ويكون فيها اجتماعات وبعض الطلاب يمرون بها ويحدثون هرجًا، ولذلك تم تعليق تلك اللافتة.

وأكد الدكتور إسماعيل صقر على أن مكاتب أعضاء هيئة التدريس مفتوحة لجميع الطلاب في أي توقيت، لحل مشاكلهم ومساعدتهم، ولكن اللافتة الغرض منها عدم التأثير على اجتماعات وأعمال القسم، وأن المكاتب الإدارية موجودة في طرقة خاصة، مؤكدًا حرص القسم على التعاون مع الطلاب بما يضمن مصلحتهم.