الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: نواصل الالتزام بمعاهدة «ستارت»

الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية

قالت الخارجية الأمريكية، إن أمريكا تواصل الالتزام بمعاهدة ستارت بما في ذلك عدد الأسلحة النووية، وفقًا لما ورد عبر قناة العربية نيوز. 

كما حثت الخارجية الأمريكية دولة إيران على التحقيق في حادث تسمم الطالبات المتظاهرات في المدارس.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستقيم قرار روسيا بشأن معاهدة ستارت من الناحية العملية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تريد العودة إلى مسار التفتيش وفقًا لمعاهدة ستارت، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تستأنف اختبارات الأسلحة الاستراتيجية بعد قرار روسيا بشأن "ستارت".

الخارجية الامريكية معاهدة ستارت الاسلحة النووية روسيا ااوركانيا

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