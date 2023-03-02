الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث المعادى تنجح فى حل لغز العثور على جثة منجد حلوان (صور)

المجني عليه
المجني عليه

نجحت مباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة "منجد المعادي" بعدما عثر عليها أشلاء في 7 أكياس بلاستيك على كورنيش النيل. 

 

الكشف عن الجريمة تم بعد تلقي مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغ بتغيب أيمن ع 42 سنة، منجد ومقيم في كوتسيكا بحلوان، وله محل تنجيد بمنطقة حدائق حلوان منذ عدة أيام، وبإجراء التحريات تبين وجود خلاف بين زوج خطيبة المجني عليه السابقة والمقيم بمنطقة كوتسكيا، وأكدت التحريات بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن زوج خطيبة المجني عليه السابقة وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأوضح وجود خلافات قرر على أثرها التخلص من المجني عليه، وتابع بأنه في سبيل تنفيذ جريمته استأجر شقة بالقرب من محل المجني عليه في منطقة حدائق حلوان، وتمكن من استدراج المجني عليه إلى الشقة، وسدد له 10 طعنات في الصدر والبطن حتى تأكد من موته. 

 

تفاصيل الجريمة يرويها المتهم عقب مواجهة أجهزة الأمن له بالأدلة التي تدينه حيث كشفت كاميرات المراقبة أنه آخر من كان برفقة المجني عليه قبل اختفائه ورصدت دخولهما سويا إلى عقار بالقرب من محل عمل المجني عليه فاعترف بالتفاصيل الكاملة قائلا أنه تزوج منذ فترة بفتاة بعد خطبة دامت لوقت قليل وعقب زواجهما اكتشف وجود علاقة عاطفية بينها وبين خطيبها السابق حيث شاهد تبادلهما الرسائل على هاتفها ما أثار غضبه وواجه زوجته التي اعترفت له أن خطيبها السابق عندما علم بزواجها عاد لمراسلتها والتحدث معها مرة أخرى. 

 

قام الزوج بالتوجه إلى محل عمل المنجد وتشاجر معه بعد افتعال مشكلة لم يفهم سببها المنجد الا أنه لم يلق بالا له وظل المتهم يخطط لكيفية التخلص من غريمه فاستأجر شقة بالقرب من محل عمل المنجد وراقب تحركاته لفترة طويلة حتى قرر إنهاء مخططه. 

 

قال المتهم أنه أوهم المجني عليه برغبته في الصلح وإنهاء الخلاف بينهما وطلب منه التحدث بعيدا عن المحل والعمال حتى نجح في استدراجه إلى الشقة التي استأجرها وفور دخوله انهال عليه بالطعنات بسلاح كان أعده لارتكاب الجريمة. 

 

استطرد المتهم أنه جلس بجوار الجثة يفكر في طريقة للتخلص منها دون الكشف عن جريمته فوسوس له الشيطان بتقطيعها الى أشلاء وعبأها في أكياس بلاستيك وتخلص منها واحدا تلو الآخر على كورنيش المعادي. 

 

أرشد المتهم عن مكان تخلصه من أشلاء جثة القتيل وحرزتها قوات الأمن وتم اقتياد المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات. 

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مأساة منجد المعادي منجد المعادي أشلاء المعادى مباحث القاهرة

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