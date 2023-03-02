محمد خلف الله يكشف الفرص الاستثمارية الجديدة للمستثمرين بـ 15 مايو

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص طرح عدة قطع أراضي استثمارية بنشاط خدمى (حضانة – تجارى) وصناعى (هندسى – غذائى)، وأرض حق انتفاع (حديقة+منطقة انتظار سيارات) بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله أن ذلك الطرح فى إطار سعى جهاز المدينة الى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجنى ثمار المجهودات الكبيرة التى تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة ولإبراز الدور الكبير الذي تبرزه الدولة فى تنمية الاستثمارات بمدينة 15 مايو.

تفاصيل الأراضي الخدمية

أشار رئيس الجهاز إلى أن الاراضى المطروحة هي:

أراضي خدمى، والتي تتمثل في طرح قطعة الأرض رقم (6) بمركز الوحدة المركبة (1-2) بالامتداد بمساحة 3700 متر مربع بنشاط حضانة

(الاشتراطات البنائية : النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعه الأرض، الردود 6م من جميع الجهات الارتفاع: أرضي ودور أول (لإدارة الحضانة فقط)، مع الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الشئون الاجتماعية واشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة.

وفيما يخص مدة تنفيذ:المشروع، أفاد رئيس الجهاز بأنه يتم 3 سنوات تبدأ من استلام قطعة الأرض، لافتا إلى أن آلية السداد قيمة الطرح تتضمن على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى ( 10% تم سدادها ونسبة 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة الى 1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء على ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقى الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية يستحق القسط الأاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط والاعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.

الطرح الثاني نشاط تجاري

وتابع أن هيئة المجتمعات خصصت قطعة الأرض تحمل رقم (54) بالمركز الرئيسى للمدينة على مساحة 4850 متر مربع بنشاط تجارى، فضلا أن تتمثل الاشتراطات البنائية عن لا تزيد نسبة البناء ل 40% من اجمالي مساحة قطعه الأرض، الردود 5 م امامى 4م جانبى وخلفى الارتفاع: (ارضي + 2متكرر ) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني مدة تنفيذ: المشروع 3 سنوات تبدء من إستلام قطعة الارض

تفاصيل الطرح الثالث بنشاط تجاري

واستكمل المهندس محمد خلف الله خريطة الطروحات الاستثمارية حيث تم تخصيص قطعة الارض بجوار سويقة المرحلة الأولى علي مساحة 2000 متر مربع بنشاط تجارى ، مشير الي ان النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من اجمالي مساحة قطعه الأرض، الردود 5 م امامى 4م جانبى وخلفى الارتفاع: (ارضي + 2متكرر ) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة مدة تنفيذ: المشروع 3 سنوات تبدء من إستلام قطعة الارض .



ثانياً: صناعى

1. قطعة الارض رقم (6) بشرق المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة بمساحة 3044.69 متر مربع بنشاط صناعى هندسى (الاشتراطات البنائية : النسبة البنائية لا تزيد عن 65% من اجمالي مساحة قطعه الأرض، الردود 4م من جميع الجهات الارتفاع: 4 متر ، كما يتم تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدء من إستلام قطعة الارض

أراضٍ بالمنطقة الصناعية نشاط غذائي

2. قطعة الارض رقم (7) بشرق المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة بمساحة 2434.12 متر مربع بنشاط صناعى غذائى (الاشتراطات البنائية : النسبة البنائية لا تزيد عن 65% من اجمالي مساحة قطعه الأرض، الردود 4م من جميع الجهات الارتفاع: 4م مدة تنفيذ: المشروع 3 سنوات تبدء من إستلام قطعة الارض .

أراضي حق الانتفاع لمده 15 عام

وأعلن المهندس محمد خلف الله، أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص قطعة أرض (حديقة + منطقة انتظار سيارات) شمال مجاورة 14 بالمرحلة الثانية بنشاط ترفيهى بنظام حق الانتفاع بمسطح (4500متر مربع ) لمدة 15عام

وأشار إلى أن النسبة البنائية لا تزيد عن 10% من مساحة قطعة الارض نسبة بحيث تكون عبارة عن منشآت غير ثابته (سهلة الفك والتركيب) مع اخذ الموافقة الفنية على الانشطة المقترحة ومراجعة واعتماد المخطط التفصيلى الارتفاع دور ارضى ويصرح بعمل ميزانين الردود 6م من جميع الجهات مدة مقابل الانتفاع (25) سنة بزيادة 10% سنويا على ان يتم سداد 10% من قيمة مقابل انتفاع السنة الاولى كتأمين ابتدائى ويتم التجديد بموافقة الطرفين عدم احقية الشركة بوضع لافتات اعلانية الابعد الرجوع الى جهاز المدينة يلتزم الراسي عليه قطعة الارض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية يتم الالتزام بقواعد وضوابط واشتراطات الهيئة المساحة تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة المسلمة على الطبيعة وكارت الوصف المصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.