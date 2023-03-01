الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

البرومو الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" لمنى زكى قبل عرضه فى رمضان

تحت الوصاية
تحت الوصاية

طرح عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وظهرت الفنانة منى زكي، خلال البرومو الدعائي الأول لمسلسل تحت الوصاية، بصحبة طفليها داخل العمل «رضيع، وآخر ذو 9 أعوام»، بينما تتجول داخل المقابر، لحين الوصول إلى قبر زوجها.

وتُجسد منى زكي داخل المسلسل، دور أرملة فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

مسلسل «تحت الوصاية» يُشارك في بطولته نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار، خالد كمال، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

 

البرومو الدعائي البرومو الرسمي التنفيذ التنفيذي المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الفنانة منى زكي الفنانة منى العضو المنتدب العم

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البرومو الرسمي لمسلسل "تحت الوصاية" لمنى زكى قبل عرضه فى رمضان

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