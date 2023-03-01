الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

البرومو الدعائى لمسلسل رسالة الإمام لخالد النبوى (فيديو)

بوستر رسالة الامام
بوستر رسالة الامام

طرح عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي الأول لمسلسل «رسالة الإمام»، بطولة الفنان خالد النبوي، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وظهر خالد النبوي، في برومو مسلسل «رسالة الإمام»، في عدة متنوعة، وهو يقول الكلمات الشهيرة للشافعي: «ولرب نازلةٍ يضيق بها الفتى.. ذرعًا وعند الله منها المخرجُ.. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها.. فُرجت وكنت أظنها لا تُفرجُ».

ويتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه وبين الحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

يشارك في بطولة المسلسل بخلاف خالد النبوي، أروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

 

أروى جودة البرومو الدعائي الإمام الشافعي الاول العضو المنتدب للشركة الحضارة المصرية الرئيس التنفيذي

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