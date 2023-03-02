الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد وشروط التقدم لأداء مناسك الحج بوزارة الرى 1444 هجرية

مناسك الحج
مناسك الحج

موعد وشروط التقدم لأداء مناسك الحج بوزارة الرى 1444 هجرية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري إتاحة الفرصة لجميع العاملين بمختلف قطاعات وأجهزة الوزارة التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام، تحقيقاً لرغبة آلاف العاملين في أداء مناسك الحج والتمتع بربارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، والذى تهفو إليه قلوب الملايين.
 

موعد وشروط التقدم لأداء مناسك الحج بوزارة الرى 1444 هجرية
 

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، بعد زيادة معدلات الاستعلام والتساؤلات من آلاف الموظفين والعاملين، عن موعد وشروط التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام.
 

شروط التقدم لأداء مناسك الحج بوزارة الرى 
 

كذلك، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إتاحة أداء فريضة الحج هذا العام للعاملين بمختلف قطاعات وأجهزة الوزارة والإدارات المركزية التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، والتقدم من خلال اللجنة المشرفة على الحج هذا العام المشكلة من بالقرار رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٣٠ فبراير الماضى من المهندس الوكيل الدائم للوزارة عن الشروط المبدئية للتقدم للحصول على تأشيرة الحج.

كما أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن شروط التقدم لأداء مناسك الحج بوزارة الرى 1444 هجرية، وذلك على ضوء الضوابط والشروط الواردة من وزارة الداخلية كالآتى:

أولا: التأشيرات للعاملين في وزارة الموارد المائية والري فقط.

ثانياً: عدم أداء فريضة الحج من قبل وعدم التقدم لجهات أخرى خلال هذا العام سواء كانت حج القرعة "وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي وشركات السياحة"

ثالثاً: لا يقل سن السيدات عن ٤٥ عاما تجنباً لسقوط الحق في القرعة الخاصة بالوزارة.

رابعاً: عدم سفر مرضى الفشل الكلوي ومرضى تليف الرئة .

خامساً: عدم سفر الحالات المتقدمة من ذوي امراض القلب والأوعية الدموية والأورام والتليف الكبدى

سادساً: عدم جواز التقدم لمرضى السمنة المفرطة المرضية .

سابعا: عدم سفر الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة والأغراض النفسية والزهايمر
 

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موعد تلقي طلبات أداء فريضة الحج للعاملين بالرى 1444 هـ

كما أعلنت وزارة الرى، ضرورة التقدم بطلب برسم  الوزير موضحا به الاسم ورقم الهاتف وجهة العمل تفصيليا للإنارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة بالدور الثامن.

وأيضا عن طريق الواتساب على رقم ٠١١١١٦٨٨٧٧٣

وتم تحديد آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس ٩ مارس الجارى.

كما سيتم إجراء قرعة علنية لاختبار ٢٥ حاجا وسيتم الإعلان عن الموعد والأسماء على صفحة الوزارة، تحت إشراف رئيس اللجنة المهندس محمد عبد السلام أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بالجيزة.

موعد وشروط التقدم لأداء مناسك الحج شروط التقدم لأداء مناسك الحج وشروط التقدم لأداء مناسك الحج بوزارة الرى 1444 هجرية موعد وشروط التقدم وزارة الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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