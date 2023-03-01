رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها في دول حوض النيل، وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيلاء الاهتمام بتلبية احتياجات الدول الشقيقة والصديقة من المساعدات الفنية والخبرات المختلفة، لتمكين هذه الدول من حسن إدارة مواردها المائية ومعالجة أية مشكلات قد تواجهها فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والرى، نتائج الزيارات التي قام بها خلال الأيام الماضية، إلى ست من دول حوض النيل، هى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، وبوروندي، وتنزانيا، والكونغو الديموقراطية، موضحاً أنه حرص خلال الزيارة على التعرف على احتياجات هذه الدول الصديقة من المساعدات الفنية فى مجال إدارة الموارد المائية، وما يمكن أن تسهم به مصر من مساعدات لهذه الدول.

كما استعرض الوزير نتائج المباحثات التى أجراها مع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا عدد من البرلمانيين، في الدول التي زارها، مضيفاً أن هناك تحضيرات لزيارة دول أخرى من حوض النيل فى الفترة المقبلة، كما سيتم تفعيل عدد من أطر التعاون المختلفة مع مصر.

كان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن عدد من الموضوعات والفعاليات المهمة التي شهدتها الأيام الماضية، استهلها بالإعراب عن سعادته لبدء تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، التي أُعلن عن تدشينها، مطلع الأسبوع الجاري، خلال تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى تأكيد السيد الرئيس أهمية وجود جميع أجهزة الدولة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، وتشديده على أهمية التحرك بشكل سريع وكبير؛ كي يشعر أهالي سيناء بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية.