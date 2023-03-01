رئيس جهاز 15 مايو يقود حملة إزالة بالمنطقة الصناعية الأولى

قادة المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو بشن حملة على المنطقة الصناعية الأولى بالمجاورة (27) بالمرحلة الثالثة وذلك برئاسة وبرفقته المعاونين بحضور مسئولي إدارة الأمن بالجهاز ومسئولي شرطة التعمير ومسئول الحي الثالث ومسئول المخالفات بالجهاز عن المنطقة الصناعية.

حيث قامت الحملة بالمرور على منطقة الورش الصغيرة بالمنطقة الصناعية الأولى لرصد جميع المخالفات والإشغالات بالمنطقة وقد تم رفع جميع الإشغالات وإخلاء جميع الممرات بين الورش لتسهيل حركة التنقل وتم تحرير المحاضر حيال ذلك.

وأشار رئيس الجهاز بأنه تم المرور على منطقة الخدمات المركزية الأولى بالمنطقة الصناعية وقامت الحملة بالتفتيش على جميع رخص التشغيل الخاصة بكل المصانع للتأكد من مدى صلاحيتها.

وأضاف أنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض من المصانع نظرًا لوجود إشغالات أمامها وقامت الحملة برفع الإشغالات على الفور.

وأفاد والمهندس محمد خلف الله بأن الحملة أسفرت قامت بإزالة غرفة عشوائية تم بناؤها على جانبي الطريق، مؤكدًا استمرار الحملات والمرور اليومي لرصد أي مخالفة أو إشغال قد يحدث وطالب بالعمل على إزالة جميع المخالفات والإشغالات على الفور مع تحرير المحاضر واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو من جميع أصحاب المصانع والورش الصغيرة بالالتزام بالقواعد والقوانين المنصوص عليها وعدم إشغال أماكن زائدة علي الحد المسموح به لكل مصنع أو ورشة واستغلاله حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ونوه رئيس جهاز مدينة 15 مايو إنه تم تنفيذ الحملة فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومتابعة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة وفي إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو بالعمل على إزالة كل المخالفات والإشغالات ببعض المراحل بالمدينة.