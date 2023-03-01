الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة البيئة تناقش الملفات المهمة وإجراءات الوزارة للانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع عدد من مساعديها بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات المهمة والموقف التنفيذى لها، وإجراءات الوزارة للإعداد لعملية الانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة، وأجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمي.

حيث استعرضت الوزيرة موقف قطاعات الوزارة المختلفة، والاستعداد النهائي للانتقال للعاصمة، وما تم إنجازه من تجهيزات للاطمئنان على توفير كافة التسهيلات ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر. 

وكذلك الموقف النهائى لأرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة البيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية، مشيرة إلى أنه يتم تدريب الموظفين على أنظمة التشغيل الحديثة بما يتماشى مع هذه النقلة النوعية.

كما تابعت وزيرة البيئة ما تم تنفيذه من إجراءات لكي يكون مبنى وزارة البيئة نموذج للاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات، بالإضافة إلى الاهتمام بوجود النباتات والأشجار داخل الوزارة والمنطقة المحيطة بها، اتساقًا مع التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني المستدامة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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