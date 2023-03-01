حبس متهم بترويج الهيروين في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة الشروق، تلقي معلومات مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم.

بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 800 جرام، و10 آلاف جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.