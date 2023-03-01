إحالة مدير جمعية زراعية للتحقيق لعدم إبلاغه عن حالات بناء مخالف

وجه مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، بإحالة مدير جمعية زراعية إلى التحقيق؛ لعدم إبلاغه عن حالات بناء مخالف بزمام الجمعية الزراعية.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة فورية لعدد 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 2125 متر تقريباً.

وقال مراد مسعود رئيس المركز، إن المخالفات عبارة عن إزالة عدد 3 حالات تعد عبارة عن أسوار من البلوك الأبيض بارتفاع 2 متر على مساحة 900 متر بناحية سنرو القبلية وقصر بياض بحضور محمود الجمال رئيس الوحدة، و إزالة عدد 2 حالة تعد عبارة عن مخالفة بناء أسوار من البلوك الأبيض بارتفاع 2 متر على مساحة 875 متر ارض ائتمان زراعي، ومخالفة بناء غرفة داخل أسوار من البلوك الأبيض على مساحة 100 متر بناحية الوحدة المحلية بابوكساه

بحضور هيام محمد القائم بأعمال رئيس الوحدة، و إزالة عدد 4 حالة بناء مخالف عبارة عن أسوار وحجرات بالبلوك الأبيض بزمام أبو جنشو على مساحة 250 متر.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انعقاد فعاليات مهرجان تونس لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، يومي 16 و17 مارس المقبل بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2020، بسبب جائحة كورونا التي تعرض لها العالم أجمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم مع مسئولي الجهات المشاركة بالمهرجان، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ومديري مديريات الصحة، والتربية التعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومدير عام الآثار، ومدير مرفق الإسعاف، ومدير عام العلاقات العامة بالمحافظة، ومدير عام السياحة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية.

حالات بناء مخالف