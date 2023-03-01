شخص يستخدم حس الفكاهة للحديث عن معاناته مع اضطراب الأكل

يوضح ديف شاونر الذي كان يعاني من فقدان الشهية طوال سنوات مراهقته وأوائل العشرينات من عمره، أن الكوميديا ​​والعلاج يعملان على حد سواء على نفس الأشياء: التواصل الجيد وصياغة الإحساس بالذات، حيث استفاد من معاناته واستغل حسه الفكاهي وبدأ يقوم بإعطاء دورات لمثل من يعانون من نفس الأمر.

الآن بعد 10 سنوات من بدء شفائه يستخدم ديف البالغ من العمر 34 عامًا تجربته الخاصة في فقدان الشهية لمساعدة الآخرين الذين يعانون من اضطرابات الأكل، ولكن بصفته ممثلًا كوميديًا فإن نهجه يدور حول استخدام الفكاهة لجعل الناس يتحدثون عن أمورهم وما يعانوه.

ظهر اضطراب الأكل لدى ديف في أواخر سن المراهقة، كان لديه أيضا كوابيس حول الطعام ويتجنب المناسبات الاجتماعية ويتخطى الدروس لممارسة الرياضة، ومع ذلك نظرًا لحفاظه على وزن متوسط ​​يقول ديف وفقا لموقع مترو، إن الأمر استغرق وقتًا طويلاً ليدرك أنه يعاني من اضطراب في الأكل.

يوضح: "اعتقدت أنك بحاجة إلى أن تكون مريضًا بشكل لا يصدق حتى تصاب باضطراب في الأكل.. لم أكن أدرك أن اضطرابات الأكل يمكن أن تكون متدرجة.. كنت جاهلاً تمامًا بالصحة العقلية ولم أكن أدرك حقًا أن اضطراب الأكل يتعلق بالدماغ وليس بالجسم"، حيث كان يعاني من الاكتئاب والأفكار الانتحارية.

بعد أن تم العلاج بنجاح، كان ديف يستخدم حسه الفكاهي من أجل الحديث عن اضطراب الأكل، وقام بعمل دورة عبر الإنترنت مدتها ستة أسابيع لتعليم الكوميديا ​​الارتجالية على وجه التحديد للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل ومشاكل الصحة العقلية.

تتمثل فكرته في تشجيع أولئك الذين قد يترددون عادةً في التحدث عن صحتهم العقلية واستخدام الفكاهة كطريقة لتطبيع هذه المحادثة، "يهدف هذا إلى المساعدة في الدعم والعمل جنبًا إلى جنب مع طرق العلاج الأخر، لمنح الناس القليل من شريان الحياة أثناء انتظارهم للمساعدة".