الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

باحثون: «الفياجرا» علاج فعال للكلاب التي تُعاني من اضطراب نادر في الأكل

كلب
كلب

قال عدد من الباحثين، إنه يمكن إعطاء أدوية الفياجرا للكلاب التي تعاني من اضطراب نادر في الأكل، والذي يتسبب في إصابتهم بالالتهاب الرئوي، ليصبح دواء منقذ للحياة بالنسبة لهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، فتم اختبار دواء يدعى "Sildenafil"، وهو أحد المشتقات للفياجرا من قبل فريق من الأطباء البيطريين في جامعة ولاية واشنطن.

وأوضح الخبراء، أن الكلاب تصاب باضطراب نادر مميت في الأنياب يؤثر على المريء، حيث تتضمن الحالة تضخمًا في المريء وفقدانًا لقدرة العضو على نقل الطعام إلى المعدة، ما يترك الطعام ممتلئًا في أسفل المريء، وإذا تُرك دون علاج يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي التنفسي.

ويُعطى الدواء في شكل سائل، ويرخي العضلات الملساء في الجزء السفلي من المريء، بحيث يمكن أن ينفتح ويسمح للطعام بالمرور إلى المعدة ، مما يوفر الراحة للكلب.

وتسجيل عشرة كلاب مصابة بهذه الحالة، حيث تم إعطاؤهم إما دواء وهمي أو سيلدينافيل لمدة أسبوعين، ثم أسبوع واحد بدون أي من المخدرين، قبل تبديلهم، وأخذ الدواء الذي لم يحصلوا عليه من قبل.

إلى جانب بعض الالتهابات المعدية المعوية النادرة ، لم يجد الفريق أي آثار جانبية للكلاب من الدواء، بالجرعة المستخدمة في الدراسة، في حين أن السيلدينافيل معروف بعلاج ضعف الانتصاب لدى البشر، فإن العقار يستخدم أيضًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي لدى الكلاب والبشر.

واستخدم الفريق التنظير بالفيديو، الذي يوفر صورة للبلع في الوقت الفعلي للكلاب، لمراقبة السوائل والأطعمة أثناء انتقالها إلى المريء، فلم تكن النتائج إيجابية للكلاب التي ظهرت عليها علامات المرض الشديدة، حيث كان من الصعب إدخال الدواء إلى المعدة لامتصاصه.

 

 

دراسة ارتفاع ضغط الدم الكلاب ضعف الانتصاب الالتهاب الرئوى الفياجرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لإحدى قرى الجيزة

استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

تعيين 472 شاباً وإصدار 764 شهادة قياس مستوى المهارة بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا