باحثون: «الفياجرا» علاج فعال للكلاب التي تُعاني من اضطراب نادر في الأكل

قال عدد من الباحثين، إنه يمكن إعطاء أدوية الفياجرا للكلاب التي تعاني من اضطراب نادر في الأكل، والذي يتسبب في إصابتهم بالالتهاب الرئوي، ليصبح دواء منقذ للحياة بالنسبة لهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، فتم اختبار دواء يدعى "Sildenafil"، وهو أحد المشتقات للفياجرا من قبل فريق من الأطباء البيطريين في جامعة ولاية واشنطن.

وأوضح الخبراء، أن الكلاب تصاب باضطراب نادر مميت في الأنياب يؤثر على المريء، حيث تتضمن الحالة تضخمًا في المريء وفقدانًا لقدرة العضو على نقل الطعام إلى المعدة، ما يترك الطعام ممتلئًا في أسفل المريء، وإذا تُرك دون علاج يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي التنفسي.

ويُعطى الدواء في شكل سائل، ويرخي العضلات الملساء في الجزء السفلي من المريء، بحيث يمكن أن ينفتح ويسمح للطعام بالمرور إلى المعدة ، مما يوفر الراحة للكلب.

وتسجيل عشرة كلاب مصابة بهذه الحالة، حيث تم إعطاؤهم إما دواء وهمي أو سيلدينافيل لمدة أسبوعين، ثم أسبوع واحد بدون أي من المخدرين، قبل تبديلهم، وأخذ الدواء الذي لم يحصلوا عليه من قبل.

إلى جانب بعض الالتهابات المعدية المعوية النادرة ، لم يجد الفريق أي آثار جانبية للكلاب من الدواء، بالجرعة المستخدمة في الدراسة، في حين أن السيلدينافيل معروف بعلاج ضعف الانتصاب لدى البشر، فإن العقار يستخدم أيضًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي لدى الكلاب والبشر.

واستخدم الفريق التنظير بالفيديو، الذي يوفر صورة للبلع في الوقت الفعلي للكلاب، لمراقبة السوائل والأطعمة أثناء انتقالها إلى المريء، فلم تكن النتائج إيجابية للكلاب التي ظهرت عليها علامات المرض الشديدة، حيث كان من الصعب إدخال الدواء إلى المعدة لامتصاصه.