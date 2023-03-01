الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال يضرب منطقة بحر بسمارك بالمحيط الهادئ

زلزال
زلزال

وقع زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر بمنطقة بحر بسمارك الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ وشمال جزيرة بابوا غينيا الجديدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

وذكر المرصد الأمريكي للزلازل، أن زلزالًا قوته 6.5 بقياس ريختر ضرب منطقة بحر بسمارك قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وتعد بابوا غينيا الجديدة واحدة من أكثر المناطق نشاطًا جيولوجيًا وزلزاليًا، حيث تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، ويؤدي احتكاك الصفائح التكتونية إلى نشاط زلزالي قوي.

وتشير التقديرات إلى حدوث أكثر من 100 زلزال بقوة 5 درجات أو أكثر كل عام في البلاد.

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وائل لطفي

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