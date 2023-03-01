مانشستر سيتى يتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد على حساب بريستول

تأهل فريق مانشستر سيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “إف إيه كاب” موسم 2022-2023، بالفوز على مضيفه بريستول سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أشتون جيت، في دور الـ 16 للمسابقة.

جاء هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة السابعة عن طريق فيل فودين من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من رياض محرز من الجهة اليمنى.

وعاد فيل فودين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 74، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، من متابعة لتمريرة زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وأكد البلجيكي كيفن دي بروين، انتصار مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، ليعبر بفريقه لدور ربع النهائي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بريستول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام بريستول في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد حراسة أورتيجا مورينو للمرمى، فيما لعب جوليان ألفاريز مهاجمًا، رفقة رياض محرز وفيل فودين

وجلس النرويجي إيرلينج هالاند، على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام بريستول في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: كالفن فيليبس - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

والمعروف أن مان سيتى يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 55 نقطة، جمعهم من الفوز في 17 مباراة والتعادل فى 4 مباريات

موعد مباراة مان سيتى ونيوكاسل في الأسبوع الـ 26 بالدوري والقنوات الناقلة

سيكون مان سيتى على موعد مع مباراة غاية في الصعوبة وذلك في الثانية والنصف من بعد ظهر السبت القادم، عندما يستضيف نبوكاسل يونايتد في مباراة الجولة السادسة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز، على ستاد الاتحاد، وتكمن صعوبة المباراة بالنسبة لفريق الستي في المستويات المميزة التي يقدمها نيوكاسل هذا الموسم فى البريميرليج، حتى أن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3.