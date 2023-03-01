الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

 

برج السرطان

نظرًا لأن اليوم هو يوم حل المشكلات فسوف يتحسن وضعك المالي، تأكد من أنك لا تتجاهل نصيحة والديك بخصوص شيء مهم، مهنياً عليك أن تعرف بالضبط ما الذي تأمل في تحقيقه من خلال جهودك، تجنب إرهاق نفسك.

 

برج العقرب

قد يجد أصحاب الأعمال طرقًا جديدة لتوسيع مدى وصولهم، وقد توفر وظائف الأسرة فرصًا لتقوية العلاقات، يجب أن تعتمد على المنطق في اتخاذ القرارات وتجنب تفويض المهام المهمة، قد يكون السفر إلى موقع جديد مفيدًا بشكل مدهش بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤثر الاهتمام بصحتك عن طريق تغيير نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم عليك بشكل إيجابي.

 

برج الحوت

من المرجح أن يجمع سلوكك اللطيف والتعاوني أفراد الأسرة معًا، سوف تحتاج إلى الادخار ليوم ممطر، لذا تعامل مع أموالك جيدًا، لا تضيع الوقت والمال من خلال عدم التخطيط لرحلتك بشكل صحيح اليوم قد يؤدي تنويع خططك إلى النجاح في عملك، لا تعطي أي معلومات عن صفقة عقارية لمن لا تعرفهم جيدًا.

 

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

حظك اليوم أبراج مائية برج الحوت برج السرطان برج العقرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

أزمة ديمغرافية حادة.. كيف تواجه اليابان أزمة الشيخوخة وكبار السن؟

الباز : تراجع الأسعار كابوس لأعداء البلد

الباز يكشف خطة الإخوان لضرب معارض أهلا رمضان

وكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها جراء قصف بقرب محطة زابوريجيا النووية

هل الأورام الليفية خطرة على النساء.. وما هى خيارات العلاج؟

حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية