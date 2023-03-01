الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الأربعاء لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:


برج الثور 
يمكن أن يساعد استخدام بعض العبارات الخفية في تحقيق نجاح مالي أكبر، حاول ألا تنفر ضيوفك بالتصرف بطريقة غير مهذبة تجاههم، ابقَ مكرسًا للارتقاء إلى قمة أي مؤسسة، راقب عن كثب عادات الأكل الخاصة بك لأنها تؤثر على كل جانب من جوانب حياتك، قد يحتاج الطلاب إلى العمل بجدية أكبر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.


برج العذراء 
حافظ على إنفاقك تحت السيطرة لحماية استقرارك المالي، قد يؤدي هذا اليوم أيضًا إلى توفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد، لقد حان الوقت لتسديد بعض هذه الرهون العقارية على العقارات الخاصة بك، إذا كنت ترغب في الحفاظ على السلام في المنزل، فأنت بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لاحتياجات عائلتك.

 

برج الجدي 
قد تكون هناك فرصة للمساهمة مالياً نحو هدف مشترك، يمكن أن يجعلهم التذمر من الأطفال يشعرون بالخجل، لذا امنحهم مساحة لارتكاب الأخطاء والتعلم، يمكن أن يكون لدى أفراد الأسرة نزاعات بشأن ممتلكات الأجداد.


صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

 

يحاولون إيجاد الحلول المنطقية بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

 

كما يتميز أفراد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

أبراج ترابية حظك اليوم برج الثور برج العذراء برج الجدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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