الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كهرباء جنوب الدلتا» تعتمد 329 مليون جنيه للخطة الاستثمارية فى 3 محافظات

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي

خصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، 329 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، كما تم اعتماد 50 مليون جنيه لخطة تعديل خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكانية إلى كابلات أرضية في 3 محافظات وهي ( المنوفية والغربية والقليوبية )، وتم الانتهاء من تنفيذ استثمارات بمبلغ 41.8 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 83.6%.

وقال المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه تم تخصيص 297 مليون جنيه لتحسين أداء وتطوير شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وتم الانتهاء من تنفيذ استثمارات بمبلغ 182.827 مليون جنيه.

وأضاف البيلي في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن المهمات التي تم تنفيذها هي إحلال 93 محول بنظام السلاسل الرأسية لرفع قدرات 216 محول وإجمالي قدرة 20.108 م.ف.أ، كما تم إضافة 45 محول كنقط فتح جديدة لتحسين الجهود وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة بإجمالي قدرة مضافة 11.210 م.ف.أ.

ونفذت شركة كهرباء جنوب الدلتا، 47 محطة طاقة شمسية أعلى المباني التابعة لها في نطاق 3 محافظات هي "الغربية، المنوفية، القليوبية" بإجمالي قدرات تبلغ 661 كيلووات ساعة.

كما أن هناك 65 مشتركًا تم التعاقد معهم لشراء الطاقة الكهربائية من المحطات الشمسية أعلى المنازل، وذلك بقدرات تبلغ 2286 كيلو وات ساعة بنظام المقاصة، حيث تحسب استهلاك الكهرباء التي يستهلكها العميل، وتطرح من إنتاج المحطة  الشمسية التي تم تركيبها أعلى المباني الخاصة به ثم إن كان له فرق يحصل عليه أو تحصل الكهرباء على قيمة الكهرباء التي حصل عليها أعلى من إنتاج المحطة الخاصة به.

شركة جتوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

التموين تزف بشرى سارة عن أسعار الذهب اليوم: فرصة جيدة للشراء (فيديو)

الباز يكشف لماذا خلع عدد كبير من الفتيات الحجاب بعد 2011؟ (فيديو)

بالتزامن مع رمضان.. موعد صرف مرتبات مارس 2023

الباز يكشف علاقة حجاب حنان ترك بمليارات الإخوان وخطأ مقارنته بمنى زكى

بالأدلة التاريخية.. الباز: المصريون لم يعرفوا الحجاب إلا بعد نكسة 67

«كهرباء جنوب الدلتا» تعتمد 329 مليون جنيه للخطة الاستثمارية فى 3 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية