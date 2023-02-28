«كهرباء جنوب الدلتا» تعتمد 329 مليون جنيه للخطة الاستثمارية فى 3 محافظات

خصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، 329 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، كما تم اعتماد 50 مليون جنيه لخطة تعديل خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكانية إلى كابلات أرضية في 3 محافظات وهي ( المنوفية والغربية والقليوبية )، وتم الانتهاء من تنفيذ استثمارات بمبلغ 41.8 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 83.6%.

وقال المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه تم تخصيص 297 مليون جنيه لتحسين أداء وتطوير شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وتم الانتهاء من تنفيذ استثمارات بمبلغ 182.827 مليون جنيه.

وأضاف البيلي في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن المهمات التي تم تنفيذها هي إحلال 93 محول بنظام السلاسل الرأسية لرفع قدرات 216 محول وإجمالي قدرة 20.108 م.ف.أ، كما تم إضافة 45 محول كنقط فتح جديدة لتحسين الجهود وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة بإجمالي قدرة مضافة 11.210 م.ف.أ.

ونفذت شركة كهرباء جنوب الدلتا، 47 محطة طاقة شمسية أعلى المباني التابعة لها في نطاق 3 محافظات هي "الغربية، المنوفية، القليوبية" بإجمالي قدرات تبلغ 661 كيلووات ساعة.

كما أن هناك 65 مشتركًا تم التعاقد معهم لشراء الطاقة الكهربائية من المحطات الشمسية أعلى المنازل، وذلك بقدرات تبلغ 2286 كيلو وات ساعة بنظام المقاصة، حيث تحسب استهلاك الكهرباء التي يستهلكها العميل، وتطرح من إنتاج المحطة الشمسية التي تم تركيبها أعلى المباني الخاصة به ثم إن كان له فرق يحصل عليه أو تحصل الكهرباء على قيمة الكهرباء التي حصل عليها أعلى من إنتاج المحطة الخاصة به.