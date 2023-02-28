الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان الإسماعيلية

بوستر
بوستر

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن التصميم الجديد لبوستر الدورة الرابعة والعشرين المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 20 مارس 2023، والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد.

في تصميم راق وبسيط يعبر اللباد عن التزاوج الفريد ما بين المدينة «المائية» البرتقالية الهادئة سماوية الإضاءة.. التي تحتضن النشاط الرفيع السينمائي النوعي.. وطيور النورس «الرمز» العالمي للسواحل العامرة الآمنة، وعن خير الماء، وعن آلات العرض السينمائي الكلاسيكية، ببكراتها المعروفة التي تصبح قوارب عائمة.. وتتخذ شكل مرابط البواخر والقوارب المنصوبة على الضفاف، في ممرات مائها رقراق..عن المياه التي تربط العالم، وتقرّب ثقافاته..وعن السينما التي تحتفي بفكرة الـ «المشهد».

5c5364dd-5cd1-4610-839e-0d1af93bdfce

جدير بالذكر أن الدورة الـ ٢٤ للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ ٢٤ للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول الخميس... مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية.

الدورة الرابعة الدورة الرابعة والعشرين الذكر الدور الدورة الدول الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

اغتصبوها على مدفع الإفطار.. مأساة فتاة نهش جسدها 8 ذئاب بشرية فى المقابر

«من الأربعاء إلى الإثنين».. حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد

تعليم الوادى الجديد يعلن نتائج مسابقة «الحديث الصحفى الإلكترونى»

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ83.11 دولار

ننشر الخريطة الكاملة للورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر

أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية