الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«هلت ليالي» و«ليلة حب».. عروض تراثية وأمسيات بالغردقة والشلاتين والأنفوشى

فرقة الغردقة للفنون
فرقة الغردقة للفنون الشعبية

قدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية، اليوم الثلاثاء، عرضًا فنيًا تضمن لوحات منها "رقصة النوبي فلكلور، الصيادين، الحنة" وأغاني تراثية منها "هلت ليالي، أهلا وسهلا "، الفرقة تدريب الفنان علاء عبد الرازق، جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وبث قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية للشاعر أيمن فوزي، ألقي خلالها قصيدة بعنوان "هل تذكرين".

وأقامت مكتبة الخالدين بسفاجا أمسية شعرية للشاعر محمد سعيد شاعر ألقي خلالها قصيدة بعنوان "ما عاد عصرك يا فتى"، وذلك في إطار برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم.

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وفي ضوء الفعاليات الثقافية التي يعقدها الفرع للتوعية بالقضايا المجمتعية، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "آداب الطريق" قدمها كمال عبد الوهاب بكير -وكيل إدارة القصير التعليمية، أوضح فيها أهمية الالتزام بآداب الطريق، بينما قدم قصر ثقافة الشلاتين محاضرة "ترشيد الاستهلاك" أوضحت خلالها غادة محمود حسين أهمية هذه القضية وانعكاساتها على الفرد والمجتمع.

كما عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية بقصر ثقافة الأنفوشي، بعنوان "ليلة حب في أم كلثوم" تضمنت تقديم مقاطع من أجمل ما غنت كوكب الشرق، قدمها الدكتور محمد النجار والفنانة سهير عمارة، إلى جانب حديث عن المشوار الفني لأم كلثوم تقديم الشاعرين علي نوح وأحمد شلبي، بحضور كل من اللواء محمد نور الدين، الأديب والشاعر أحمد فضل شبلول والأديب رشاد بلال رئيس نادي أدب الأنفوشي وباقة من مثقفي الثغر.

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وعلى مسرح القصر، شهد الفنان محمود الحديني، الحفل الفني الذي قدمته فرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، وتغنت الفرقة خلاله بباقة من أجمل أغاني أم كلثوم، هذا بالإضافة إلى عدد من أغاني عمالقة الغناء صباح، عبد الحليم، وفريد الأطرش، كما تم تقديم مجموعة من المعزوفات الموسيقية لأغاني الزمن الجميل.

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تأتي الفعاليات ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، لتنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وفي إطار متصل أقامت مكتبة النزهة ورشة عمل تصميمات عن الربيع بخامات معاد تدويرها (كرتون- كانسون ملون - فوم مضغوط) ضمن نشاط مرسم الطفل تدريب الفنانة سلمى الوقدي، بينما أقام بيت ثقافة بولكلي ورشة رسم حر وتلوين بالألوان الجواش تدريب سلوى أحمد.

الفنان هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة الغردقة للفنون هلت ليالي قصر ثقافة الانفوشي ليلة حب في أم كلثوم

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