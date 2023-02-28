الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ استثمار: بريطانيا تعانى منذ خروجها من الاتحاد الأوروبى

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن بريطانيا تعتبر أكبر دولة حدث فيها تغيرات وزارية خلال العام الماضي بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مما يؤكد أن هناك خللًا في الأداء والحكومات لم تستطع حل مشاكلها الداخلية.

تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المظاهرات المتتالية ببريطانيا تؤكد وجود خلل كبير بالدولة خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لأنه كان هناك تبادل تجاري بينها وبينه وهذا ما أثر عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل كورونا.

وتابع، أن الخدمات لديهم تعاني خاصة في الصحة والتعليم وارتفاع التكاليف فيها، مشيرًا إلى أن بريطانيا اليوم تختلف عن التسعينات.

وأكد أن الصناعة في بريطانيا تتراجع، وأن هناك ضرورة لإعادة هيكلة الداخل ببريطانيا وما حدث في أوكرانيا كشف الأمر وحدث تضخم ورفع الفائدة مما قلل قيمة الجنيه الإسترليني وزاد التضخم، خاصة مع ثبات الأجور وأصبح المواطن لا يستطيع المعيشة به بعد وصول التخضم إلى 18%، ومستوى الدخل انخفض ما بين 7 و10%.

استثمار بريطانيا الحرب تعاني الحرب الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي تبادل تجاري ارتفاع التكاليف

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