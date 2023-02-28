انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ83.11 دولار

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الثلاثاء، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتًا ليبلغ 83.11 دولار في التداولات مقابل 83.40 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي.

فيما كشف بيان مؤسسة البترول الكويتية انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا لتبلغ عند التسوية 82.45 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا ليبلغ 75.68 دولار.

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ 83.11 دولار

في السياق، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستثمار فى العقول كقاعدة للانطلاق نحو أفق جديدة من الإبداع والابتكار فى صناعة البترول والغاز وفى جميع مجالات صناعة الطاقة ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال محور بناء القدرات ضمن برنامج التطوير والتحديث الذى بدأته الوزارة منذ عام 2016.

وأوضح الملا خلال اللقاء مع العاملين بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى" بمقر الشركة أن برنامج التحديث والتطوير لا يتوانى عن توفير أحدث البرامج التدريبية والتطويرية التى تفيد كل الكوادر البترولية ، مثمناً الدور الذى قدمه العاملون وفى مقدمتهم العاملون فى التصميمات الهندسية بشركة إنبى خلال الفترة الماضية وأن تلاحم المشروعات وتنوع الشراكات التى تم اجتذابها لصناعة البترول خلال السنوات الماضية قد ساهمت فى صقل وتدعيم خبرات ومكانة شركة إنبى ووفر لها انطلاقاً فى السوق العالمية وتقديم خبراتها لصناعة البترول والغاز إقليمياً وعالمياً وهو ما يتم العمل على التوسع فيه حالياً.

وفتح الملا نقاشاً مع كوادر الشركة، أكد فيه على متابعته المستمرة لما يقدمونه من أعمال تضاهى كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال عالمياً ، كما أكد على أهمية استمرار التكاتف والعمل بروح الفريق وتقديم الحلول الابتكارية للإسراع بمشروعات الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات القائمة والتغلب على أى تحديات قد تواجهها ، حيث أن الاستمرار فى الحفاظ على المكانة التى تبوأها قطاع البترول فى وعى المواطنين ودوره القيادى فى دعم الاقتصاد لازالت تحتاج الكثير من الجهود والمزيد من العطاء ، وأن تاريخ شركة إنبى فى العطاء وتقديم التصميمات الهندسية للمشروعات البترولية رحلة تاريخية قيمة توضح مدى حرص الرواد والأجيال المتعاقبة فيها على أداء واجبهم الوطنى نحو قطاع البترول والوطن.