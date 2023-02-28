«كيس سكر» يشعل مشاجرة فى حلوان

تمكن ضباط مباحث حلوان، اليوم الثلاثاء، من القبض على طرفى مشاجرة بين صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية، وعدد من التجار.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المستشفي العام، باستقبال كل من "علي.ك"، تاجر، مصاب جروح نافذة في الرئة والبطن والرقبة، و"علي.م"، تاجر، مصاب بكدمات بالرأس، وآخرين مصابين بإصابات متفرقة وخدوش.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وقوع مشاجرة بين"خالد.ع"، مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية كائنة بمنطقة الملاءة، وآخرين تجار، بسبب قيام الأول بتعبئة أكياس السكر بوزن أقل من المدون علي الأكياس، وتوريدها للطرف الثاني، عندما نما إلي علمه قيامهم بعمل شكوي ضده.

وتواصل معهم لحل الخلاف، وعند حضوره وقعت بينهم مشاجرة واعتدي كل طرف علي الآخر، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث حلوان من القبض علي طرفي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4018 لسنة 2023 جنح حلوان، وتباشر النيابة التحقيقات.