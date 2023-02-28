الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

التربية والتعليم تزف بشري سارة لطلاب «أبناؤنا فى الخارج»

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الحرص على مصلحة الطلبة المصريين فى الخارج وأسوة بزملائهم فى الداخل تم تحديد أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للإطلاع والتعلم الذاتى فقط، مؤكدة أن الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى تسرى على مناهج الطلبة المصريين فى الخارج فى إطار تخفيف العبء على الطلبة، وبالتزامن مع قصر فترة الفصل الدراسي الثاني.

وترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، اليوم  الثلاثاء، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير، بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة.

كما أشاد “حجازي” بدور المركز القومي للامتحانات في إعداد بنوك الأسئلة، وتدريب ٥٠ ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لامتحانات هذا العام فتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتيسير على الطلاب وتدريب معلمي المرحلة الثانوية بالكامل، كما ناقش الاجتماع تدريب القائمين على إدارة الامتحانات من خلال الفيديو كونفرانس.

وأكد على أهمية صياغة أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي بصورة دقيقة وواضحة، وأهمية سرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة موجهًا مدير المركز القومي للامتحانات بالإعلان عنه على موقع الوزارة الأسبوع المقبل.

وصدق الوزير على مقترح مشروع الموازنة للمركز للعام المالى 2024-2023، وخطة عمل المركز خلال العام القادم، وضرورة التركيز على رصد المشكلات الحياتية التي تواجه الطلاب والمعلمين في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة چيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور مصطفي رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات المركز القومي للامتحانات.

أبناؤنا في الخارج التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الثانوية العام الثالث الثانوي

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وائل لطفي

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