مدمن يتعدى على والدته فى المعادى.. والجيران يتدخلون لنجدتها

أمرت نيابة المعادي، بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على والدته جنسيًا ومحاولة هتك عرضها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن الشاب عمره 24 عامًا، ومتهم بالتعدي على والدته عنوة، وكشف عورتها، نتيجة تعاطيه المواد المخدرة منذ 7 أعوام ووقوعه تحت تأثيرها حيث ترك التعليم ويعمل سائق على «توك توك» بمنطقة طرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم سمعوا استغاثة السيدة في الليل، وعندما حاولوا رن الجرس تعالت الصرخات فكسروا باب الشقة فوجدوا المتهم عاريا ويحاول التعدي على والدته، فتعدوا عليه بالضرب، وتسببوا في إصابته بالوجه والذراعين.