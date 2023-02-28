الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدمن يتعدى على والدته فى المعادى.. والجيران يتدخلون لنجدتها

الحبس
الحبس

أمرت نيابة المعادي، بحبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على والدته جنسيًا ومحاولة هتك عرضها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن الشاب عمره 24 عامًا، ومتهم بالتعدي على والدته عنوة، وكشف عورتها، نتيجة تعاطيه المواد المخدرة منذ 7 أعوام ووقوعه تحت تأثيرها حيث ترك التعليم ويعمل سائق على «توك توك» بمنطقة طرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم سمعوا استغاثة السيدة في الليل، وعندما حاولوا رن الجرس تعالت الصرخات فكسروا باب الشقة فوجدوا المتهم عاريا ويحاول التعدي على والدته، فتعدوا عليه بالضرب، وتسببوا في إصابته بالوجه والذراعين.

نيابة المعادي التعدي على والداته تحريات المباحث المواد المخدرة المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

الشرق بلومبرج: إنتاج مصنع الحافلات "السعودى - الصينى" فى مصر يأتى بنسبة مكون محلى 60%

«القوى العاملة»: وفاة وإصابة 7 مصريين فى حادث مرورى بالكويت

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا وبارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

مركز إعلام زفتى ينظم ندوة عن أهمية المباعدة بين الحمل والآخر

«طلعت مصطفى» تكرم فرد أمن لإنقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب

الشرق بلومبرج: إنشاء مصنع "سعودي - صيني" في مصر لإنتاج الحافلات باستثمارات تبلغ مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم