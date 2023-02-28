«القابضة للمطارات» تنظم ندوة للتعريف بضحايا جريمة الاتجار بالبشر
نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة حول كيفية التعرف على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعي بهذه القضية بين العاملين والمعنيين بوزارة الطيران المدني، وخاصة المتعاملين مع الركاب، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران، بضرورة المشاركة المجتمعية وقيام وزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها بدورها الاجتماعي نحو مختلف القضايا القومية، وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة.
عقدت الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات وبحضور ممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وعدد من العاملين والمعنيين المستهدفين من الندوة بقطاع الطيران المدني المصري، وتناولت استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر والجوانب القانونية والتشريعية وحماية الفئات الأكثر عرضة خاصة من النساء والأطفال، وجهود وزارة الطيران المدني، ودور المنظمة الدولية للهجرة للحد من هذه الظاهرة.