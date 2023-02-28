«القابضة للمطارات» تنظم ندوة للتعريف بضحايا جريمة ‏الاتجار بالبشر

نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة حول كيفية التعرف على ضحايا جريمة ‏الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعي بهذه القضية بين العاملين ‏والمعنيين بوزارة الطيران المدني، وخاصة المتعاملين مع الركاب، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة ‏الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة ‏نائلة جبر.‏

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران، ‏بضرورة المشاركة المجتمعية وقيام وزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها بدورها ‏الاجتماعي نحو مختلف القضايا القومية، وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس ‏الإدارة.

عقدت الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات وبحضور ممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ‏الهجرة غير الشرعية، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وعدد من العاملين والمعنيين ‏المستهدفين من الندوة بقطاع الطيران المدني المصري، وتناولت استعراض الاستراتيجية الوطنية ‏لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر والجوانب القانونية والتشريعية وحماية الفئات الأكثر عرضة خاصة من ‏النساء والأطفال، وجهود وزارة الطيران المدني، ودور المنظمة الدولية للهجرة للحد من هذه الظاهرة.‏