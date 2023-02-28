الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للمطارات» تنظم ندوة للتعريف بضحايا جريمة ‏الاتجار بالبشر

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة حول كيفية التعرف على ضحايا جريمة ‏الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعي بهذه القضية بين العاملين ‏والمعنيين بوزارة الطيران المدني، وخاصة المتعاملين مع الركاب، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة ‏الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة ‏نائلة جبر.‏

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران، ‏بضرورة المشاركة المجتمعية وقيام وزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها بدورها ‏الاجتماعي نحو مختلف القضايا القومية، وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس ‏الإدارة. 

عقدت الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات وبحضور ممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ‏الهجرة غير الشرعية، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وعدد من العاملين والمعنيين ‏المستهدفين من الندوة بقطاع الطيران المدني المصري، وتناولت استعراض الاستراتيجية الوطنية ‏لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر والجوانب القانونية والتشريعية وحماية الفئات الأكثر عرضة خاصة من ‏النساء والأطفال، وجهود وزارة الطيران المدني، ودور المنظمة الدولية للهجرة للحد من هذه الظاهرة.‏

وزارة الطيران المدني المصري وزارة الطيران المدني وزير الطيران المصرية للمطارات ضحايا جريمة ‏الإتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

الشرق بلومبرج: إنتاج مصنع الحافلات "السعودى - الصينى" فى مصر يأتى بنسبة مكون محلى 60%

«القوى العاملة»: وفاة وإصابة 7 مصريين فى حادث مرورى بالكويت

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا وبارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

مركز إعلام زفتى ينظم ندوة عن أهمية المباعدة بين الحمل والآخر

«طلعت مصطفى» تكرم فرد أمن لإنقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب

الشرق بلومبرج: إنشاء مصنع "سعودي - صيني" في مصر لإنتاج الحافلات باستثمارات تبلغ مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم