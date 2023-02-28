الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع العمل بالوادى الجديد

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك بعملية إنشاء محلات تجارية بفندق الخارجة وجامعة الوادى الجديد ومدينة باريس، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى تقدمها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة الموجودة بكافة الشركات والمشروعات القومية الموجودة بالمحافظات وتسجيلهم من خلال الإدارات المختصة بالمديريات وتكوين قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن تلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره، أنه استكملت المديرية جهودها فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالشركات والمشروعات القومية داخل المحافظة وذلك لشمولهم فى منظومة الرعاية المتكاملة التى توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها من تلك الفئة، ومستمرة فى القيام بمهامها تجاه ذلك الملف خلال الفترات المقبلة.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية توفر للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بقواعد بياناتها على المقاولين والشركات، منح دورية تمثل فى مجملها 2000 جنيه بواقع 4 منح سنوية، كما انها توفر رعاية صحية من خلال التأمين الصحى ومساهمة فى إجراء العمليات الجراحية، ومنح رعاية أجتماعية فى حالات الزواج والمواليد ووفاة أحد الأقارب، كما توفر لهم وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية التى قد تصيبهم فى محيط عملهم.

العمالة غير المنتظمة

IMG-20230228-WA0010
IMG-20230228-WA0010
IMG-20230228-WA0011
IMG-20230228-WA0011
IMG-20230228-WA0012
IMG-20230228-WA0012
IMG-20230228-WA0013
IMG-20230228-WA0013
IMG-20230228-WA0014
IMG-20230228-WA0014
IMG-20230228-WA0015
IMG-20230228-WA0015
وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد مواقع العمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة العمالة غير المنتظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023.. معسكر مغلق لأسر ياسين وعمرو يوسف للانتهاء من تصوير "الكتيبة 101"

أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة

تأييد سجن صاحب «كنز شقة الزمالك» وزوجته 5 سنوات

بـ 1.3 مليار جنيه.. رئيس «مياه أسيوط» يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بأبنوب والفتح

«الصحة»: قدمنا خدمات تنظيم الأسرة لـ59 ألف منتفعة بالقوافل والعيادات المتنقلة

رئيس الوزراء يستمع إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم