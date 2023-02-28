الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عقب تجربة قضبانه للمرة الأولى.. كل ماتريد معرفته عن القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

 

 

شهدت القطار الكهربائي الخفيف الذي يصل للعاصمة الإدارية اختبار قضبان لضمان سلامة الركاب، اليوم الثلاثاء، أجرته الشركة الفرنسية المشغلة للقطار LRT، بطول السكة، مؤكدة أن اختبار كفاءة قضبان قطار العاصمة يتم لأول مرة، بهدف قياس مدي تأثير الحرارة في فصلي الشتاء والصيف، من أجل السلامة العامة لركابه.

 

وبالتزامن مع تجربته الأولى قبل افتتاحه، مارس القادم، نقدم خلال هذه السطور أهم المعلومات عن القطار الكهربائي الخفيف:

 

أسعار تذاكر القطار:

 

تكلفة ركوب 3 محطات 10 جنيهات.

تكلفة ركوب 7 محطات 15 جنيه.

تكلفة ركوب أكثر من 7 محطات بـ 20 جنيها.

 

أتاح العاملون على القطار فكرة الإشتراكات الشهرية وتتمثل أسعارها في:

300 جنيه شهريًا لعدد 3 محطات بتكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض.

500 جنيه شهريًا لعدد 5 محطات بتكلفة 8 جنيه للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض.

600 جنيه شهريًا لأكثر من 7 محطات بتكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض.

أعلنت الشركة عن تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة، بداية من الشريحة الأعلى حتى شريحة الـ 7 محطات، بناء على توجيهات الهيئة القومية للأنفاق.

 

طريقة التقديم على الاشتراك:

 

يتم الاتصال بالموظف المسئول في RATP المسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT من خلال رقم رقم خدمة العملاء: 19549، أو رقم التليفون: 01103776676، وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب الي محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت.

 

 

مواعيد عمل القطار :

حددت الشركة زمن التقاطر، كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة ويتم تكثيفه فى فترات الذروة التي تتمثل خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الشركة الفرنسية المشغلة القطار الكهربائي لسلامة العامة لركابه أسعار تذاكر ركوب القطار الكهربائي تكلفة ركوب 3 محطات 11 5 جنيه للتذكرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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