«الرقص على الشوك».. مجموعة قصصية جديدة لدلندة الزغيدي عن دار الهالة

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "الرقص على الشوك" من تأليف الكاتبة التونسية دلندة الزغيدي.

وجاء في تصدير المجموعة: "الرّقص على الشّوك" مجموعة قصصيّة ثرية بالمعاني، حبكت الأحداث بشكلٍ مُركّز يعكس حذقا لفنون السّرد. وهي قصص مدبّجة بقلق أصيل. قلق يقضّ مضجع الكاتب الذي تؤرقه مسارات التجربة في أبعادها الخاصة والعامّة. وما يميّز هذه القصص هو حفاظها على رافدها الرئيسي وهو الحكائية وتنامي "التحفيز" فيها، إذ اتّخذت من الفئات المهمّشة أبطالا، وهكذا طرقت أبوابا موصدة يتطلّب الولوج إليها قدرا هائلا من الجرأة. والتّمسّك بالحكائيّة لم يمنع من تشريع أبواب أخرى لربط أواصر الإتّصال بفنون شتّى واستخدام أدواتها وتقنياتها في بناء القصّة.

مزجت هذه القصص بين الفن الحكائي التّقليدي واستخدام التّقنيات الحديثة. إذ طرحت ثيمات إجتماعيّة وإنسانيّة تستند إلى أنساق حكائيّة تقليديّة تمّت صياغتها باستخدام أدوات جديدة، فنلاحظ ذلك الحرص على المشهديّة مع استخدام لغة شعريّة أحيانا دون إجحاف أو ضرر بلغة القصّ، وتوظيف تقنيات الفنون التّشكيليّة إلى حدّ رسم لوحة ومع ذلك فإنّ رائحة الواقع تفوح من بين الكلمات، وتجذّرت هذه القصص في واقعها وذلك باللّجوء إلى الموروث الشّعبي من أمثال وحكايات شعبيّة وأساطير ممّا يعزّز عمل الذّاكرة واستبطان الوجدان الجمعي

أما عن دلندة الزغيدي فهي كاتبة تونسية، منسّقة ورشة نصر سامي لكتابة القصّة القصيرة (جبنيانة- تونس)، عضو في (ورشة كتابة القصّة القصيرة) وعضو في (مجلس إشراقات الثقافيّة بظفار)، صدر لها مجموعة قصصيّة بعنوان (متجر الأحلام) عن دار النشر الأردنيّة الآن ناشرون وموزّعون، شاركت في كتب جماعيّة (أبجديّة أولى)، (عندما تورق الكلمات)، (أحاديث الجائحة) عن دار النشر الأردنيّة الآن ناشرون وموزّعون، كما شاركت ونسّقت كتابا جماعيا بعنوان (أهازيج النّسيان)..

• نشرت قصصًا في صحف عربيّة مثل جريدة الرّأي الأردنيّة، ونشرت العديد من المقالات والحوارات الأدبيّة في صحف ورقيّة وإلكترونيّة، مثل مجلّة نخيل العراقي، ومجلّة الرّأي الأردنيّة، شاركت في العديد من المناشط الثّقافيّة وألقت العديد من المحاضرات في سلطنة عمان وخارجها، قدّمت العديد من الورقات البحثيّة متعلّقة بعلوم التّربية.