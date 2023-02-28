الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«رياضة النواب» تناقش ملف معوقات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور، تدهور حالة معظم مراكز الشباب بمركزي العياط والبدرشين.

وطلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وكذلك تبحث طلب إحاطة بشأن عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم المادي لمراكز الشباب التابعة لمركز دسوق - محافظة كفر الشيخ، وتردى أحوال مراكز الشباب والنوادي بمحافظة الأقصر، وأخيرا طلب بشأن تأخر تطوير ملعب كرة القدم بالنادي الرياضي لمحافظة بنى سويف.

ويواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لمناقشة نحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى ودور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.

كما تشهد المواجهة توجيه 8 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، وبشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة، وبشأن الحد من الزيادة السكانية و تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية وبشان  سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.

البيانات الخاصة استخراج بطاقات الشباب والرياضة الزيادة السكانية الزواج المبكر الدكتورة نيفين القباج المبانى الحكومية

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