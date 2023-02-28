«45 ميدالية» حصاد أبطال مصر بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبى

اختتمت اليوم منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، والتي أقيمت بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري.

وشهد اليوم الأخير إقامة نهائيات فردي وزوجي الرجال وفردي وزوجي السيدات والزوجي المختلط، وتمكن الفراعنة من حصد 45 ميدالية على مدار ثلاث أيام.

وفيما يلي تقريرًا شاملًا لكافة نتائج الأبطال المصريين بالبطولة:

حقق محمد عبدالمالك فضية الفئة الثانية، فيما فاز عصام الدين محمود بالبرونزية، بينما حقق الثنائي خالد رمضان وممدوح تمام الميداليتين البرونزيتين في الفئة الثالثة.

وفي الفئة الرابعة تمكن سامح عيد من الفوز بالفضية، فيما فاز خالد محمد ببرونزية نفس الفئة، واستطاع إيهاب فطير حصد ذهبية الفئة الخامسة، بينما حقق حسان حنفي الفضية وأيمن زناتي البرونزية.

فيما شهدت الفئة السادسة فوز مروان السكري بالميدالية البرونزية، كما شهدت الفئة التاسعة حصول حسين حسان على الميدالية الفضية.

وأقيمت المباراة النهائية للفئة السابعة لفردي الرجال مساء اليوم، وتمكن سيد يوسف من حصد ذهبية المنافسات بعد الفوز على بطل إسبانيا بنتيجة 3-1.

وتمكن عبدالرحمن عبدالوهاب من حصد ذهبية فردي الرجال لفئة 10، بينما حصل أحمد النازلي على الفضية، فيما فاز محمود كحلة بالبرونزية، كما توج عبدالرحمن عبدالله بالميدالية الفضية، وأحمد عشماوي بالبرونزية في منافسات فردي الرجال للفئة الحادية عشر.

أما على صعيد السيدات، فقد تمكنت علا سليمان وفاطمة حسين من تحقيق برونزيتين على صعيد الفئتين الأولى والثانية، فيما حققت فايزة محمود برونزية الفئات من الثالثة للخامسة.

وفي الفئتين السادسة والسابعة، فقد فازت هنا حماد بالميدالية البرونزية، فيما فازت انعام رضوان ببرونزية الفئتين التاسعة والعاشرة، كما تمكنت هاجر السيد من حصد الفضية، فيما فازت داليا زكي بالميدالية البرونزية للفئة الثامنة.

وعلى صعيد زوجي الرجال، استطاع إسلام رسلان وخالد رمضان تحقيق ذهبية زوجي الرجال للفئة الرابعة، بينما حصل محمد عبدالمالك وعصام الدين محمود على الفضية.

وفي الفئة الثامنة حقق علي نصر وأيمن زناتي الميدالية الفضية، فيما فاز سامح عيد ورأفت طغيان بالبرونزية.

وفي الفئة الرابعة عشر، حقق الزوجي أبوستيت عبدالمنعم وأشرف الزيني الميدالية البرونزية، فيما حقق سيد يوسف البرونزية رفقة البطل السعودي جزاء الشماري.

أما في الفئة الثامنة عشر، حقق حسام السيد ومحمد إبراهيم الميدالية الفضية، فيما حقق حسين حسان رفقة البطل السعودي تامر حبشان الميدالية البرونزية، كما حقق أيضًا عبدالرحمن عبدالوهاب رفقة البطل اليابان برونزية نفس المنافسات.

وحصدت فاطمة حسين وعلا سليمان فضية الزوجي للسيدات بالفئة الخامسة، فيما فازت كلًا من شيماء الجابرتي وأمال عبدالعال ببرونزية نفس الفئة.

وفي الفئة العاشرة لزوجي السيدات، فازت كلًا من فايزة محمود ولمياء محمد بالفضية، فيما حصدت صباح كارالي ومنى عبدالحق برونزية المنافسات.

وفي منافسات زوجي السيدات من الفئة 14 وحتى 20، تمكنت هنا حماد وهاجر السيد من حصد برونزية المنافسات.

أما على صعيد الزوجي المختلط، وتحديدًا في الفئات من الرابعة وحتى السابعة، تمكن خالد رمضان وفوزية الشامي من الفوز بالبرونزية، فيما فاز الزوجي سامح عيد والبطلة السعودية مريم المريسيل بالبرونزية أيضًا.

وفي زوجي المختلط للفئة العاشرة، فقد حقق إيهاب فطير ولمياء محمد برونزية الزوجي المختلط، فيما حقق حسان حفني وفايزة محمود فضية المنافسات.

أما في الفئة الرابعة عشر، تمكن الزوجي المختلط سيد يوسف وهنا حماد من حصد ذهبية المنافسات، أما في الفئة السابعة عشر حقق الزوجي هاجر السيد وحسين حسان الميدالية البرونزية.

وأخيرًا في منافسات المختلط للفئة 20، فاز الزوجي رضا عبدالعال ومحمود كحلة بالميدالية البرونزية.